Sparťané mohli prožít o hodně klidnější zápas. Hostům ale dávali až příliš mnoho laciných nabídek k zdramatizování zápasu, který tak byl místo jasného průběhu dramatický až do samého konce.

"Myslím, že jsme si zápas zkomplikovali sami. Vedeme 2:0 a místo, abychom v pohodě dohráli poločas a šli do druhé půle s dvoubrankovým vedením a možná i vyšším, necháme si za minutu vstřelit branku na 2:1. Potom se zápas vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Dáme na 3:1 a za minutu dostaneme gól na 3:2. To jsou věci, které by se neměly stávat a zvlášť mužstvům jako je Sparta. To byla obrovská chyba. Zápas jsme si zkomplikovali sami. I po tom náročném programu, který máme," řekl k utkání trenér domácích Pavel Vrba.

Ten se musel obejít bez dalších zraněných hráčů, Čelůstky s Hložkem. Jedenáctka, kterou poslal na hřiště, byla od úvodního hvizdu aktivní, gólu se dočkala ve 30. minutě, kdy se po rohovém kopu prosadil mladší z dvojice Ladislavů Krejčích.

Ten mohl vzápětí přidat i druhou trefu. Penaltu nařízenou za ruku Ljevakoviče ale neproměnil. Vzápětí trefil Minčev břevno. Převaha domácích byla znatelná a na dvoubrankový náskok o chvíli později zvýšil přesnou střelou Hancko.

Vypadalo to, že je jasno, ale těsně před odchodem do šaten, ovšem z ničeho nic se pěknou střelou prosadil Succur a Teplice byly rázem zpět ve hře.

Vstřelený gól nalil Severočechům čerstvou krev do žil, protože ti nastoupili do druhé půle jako vyměnění. Hýřili aktivitou a Nita v domácí brance musel být neustále na pozoru. A to i před svými vlastními spoluhráči, kteří několikrát zachybovali a před jeho brankou bylo horko.

Zdánlivé uklidnění přinesl do domácích řad v 77. minutě střídající Pulkrab gólem na 3:1, ovšem ihned poté fauloval Krejčí a z penalty snížil Mareš.

A mohlo být ještě hůře. V 88. minutě Nita špatně rozehrál a jen špatné zpracování Mareše zabránilo tomu, aby do prázdné branky nesrovnal. Pro hosty to bylo hodně hořké. Místo vyrovnání totiž okamžitě inkasovali rozhodující gól, když se podruhé v utkání trefil Pulkrab.

Ten se ale jako hrdina utkání příliš necítil. "Zkazil jsem, na co jsem sáhnul. Hned první povedený centr od Péši jsem nepochopitelně netrefil. Pak se nedařilo vůbec nic, nevěděl jsem, co se děje. Naštěstí jsem pak tu situaci vyřešil tak, jak by se mi to nepovedlo asi ani na tréninku – levačkou přes gólmana. A pak mě Šula našel do prázdný. To je přesně ono, že jsem měl několik dobrých zápasů, připravil jsem spoluhráčům situace… a teď to bylo úplně naopak, zkazil jsem, na co jsem sáhnul a byly z toho dva góly," usmíval se.

AC Sparta Praha – FK Teplice 4:2 (2:1)

Branky: 30. Krejčí ml., 39. Hancko, 77. a 88. Pulkrab – 40. Succar, 80. Mareš z penalty. Rozhodčí: Machálek – Kubr, Hurych. ŽK: Ljevaković. Diváků: 5617.

Sparta: Nita – Wiesner (83. Vindheim), Panák, Štetina, Hancko – Pešek, Sáček (71. Pavelka), Krejčí ml., Dočkal (71. Karabec), Haraslín – Minčev (61. Pulkrab).

Teplice: Grigar – Vondrášek, Mareček, Chaloupek, Hyčka – Kodad, Ljevaković (57. Jukl), Trubač, Bulmaga (46. Krunert), Rezek (83. Moulis) – Succar (57. Mareš).