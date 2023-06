Celkem 404 zápasů v naší nejvyšší fotbalové soutěži, z toho 289 v dresu pražské Sparty, a navrch 44 reprezentačních duelů. Taková je bilance Martina Frýdka staršího a jeho stejnojmenného syna. „Je to neskutečné. Perfektní,“ komentuje skvělou bilanci starší z fotbalového rodu. Čísla obou Martinů navíc ještě navyšuje teprve čtyřiadvacetiletý Christian, který v první lize už stihl odkopat 58 zápasů v dresu Liberce a týmu z Letné.

Martin Frýdek. | Foto: Deník/Bohumil Kučera

V případě synů Martina Frýdka staršího přitom všechno mohlo být úplně jinak. Místo fotbalu mohli dnes kroužit na bruslích a s hokejkou v ruce po kluzištích. „Věděl jsem, že je povedu ke sportu, ale že to bude zrovna fotbal, spíš tak nějak vzešlo. Já měl rád hokej, jsem Hradečák a tchán hrál za Hradec hokej. Kdyby hráli hokej, tak bych měl taky velkou radost,“ vypráví někdejší reprezentant.

Nakonec rozhodlo právě to, že táta hrál fotbal a Martin mladší mohl odmala zblízka poznávat tohle prostředí. „Po vyhraném zápase jsem ho bral na rehabilitační trénink, tam si s dalšími dětmi hrál a kopal, tak to vedlo k tomu, že bude hrát fotbal,“ vzpomíná nejstarší z fotbalového rodu.

Právě tady se začala psát úspěšná kariéra Martina Frýdka mladšího. Během ní nastupoval za pražskou Spartu, slovenskou Senicu i liberecký Slovan. Od roku 2020 pak jednatřicetiletý obránce působí ve švýcarském Luzernu.

„Jsou tam hrozně spokojení. My tam byli asi dvakrát třikrát, jednou nám to překazil covid. Je to tam ale nádherné. Teď měl navíc výbornou sezonu. Byl asi šestý nejlepší hráč v lize a druhý nejlepší levý obránce. Přihrával, dával góly z trestňáků. Co se bavíme, tak myslím, že tam možná budou chtít i zůstat. Vnoučci si oba zvykli ve školce a všichni jsou tam spokojení,“ prozrazuje Frýdek starší.

Že by snad fotbalová rodina pokračovala na trávníku s míčem u nohy i v další generaci? „Když nám vnoučata jednou za čas přivezou, tak si kopeme. Starší už ve Švýcarsku hraje, tak uvidíme, jak to dopadne. Je stejně tvrdý a kope jako Marťa,“ těší pyšného dědečka.

Koneckonců pyšný má být na co. „Asi jednou nebo dvakrát jsem dělal kapitána ve Spartě, zatímco Marťa skoro celou sezonu. Jsem rád, kam to dotáhl. Na oba syny jsme s manželkou pyšní,“ nezastírá.

Přestože jeho syn už stihl napsat velmi úspěšnou kariéru, jedna důležitá položka mu ve sbírce ještě chybí. Rodina má totiž na svém kontě hned pět mistrovských titulů, všechny ale získal Frýdek starší.

„Měl smůlu. V té době se moc nedařilo, byl tam Stramaccioni a Slavia v té době měla lepší manšaft. Za nás to bylo vyrovnanější, kolikrát se bojovalo až do konce, zatímco v téhle době to bylo kolikrát jasné už několik kol před koncem. Je to ale škoda. Se Spartou získal jenom pohár, s Libercem získal pohár a před rokem a půl udělal pohár i ve Švýcarsku. Je to pohárový hráč,“ směje se současný trenér Českého Brodu.

Doba, kdy svým synům s fotbalem radil, je prý ale už dávno pryč. „Už mají svoji hlavu, ale zezačátku jsem se snažil jim poradit. Hlavně jsem jim říkal, že když se jdu podívat na zápas, chci vidět nějakou kličku a že se o něco pokusí, i kdyby jim měl trenér nadávat. Já chtěl, aby něco ukázali,“ vypráví Frýdek starší, který je pravidelným divákem zápasů svých potomků.

„Když se nám to nekryje s mým zápasem, s tchánem si to pouštíme přes internet na televizi. Když nám to vyjde a chce se nám, tak jezdíme i do Liberce na Christiana,“ zakončuje.