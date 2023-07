V rámci slovinského soustředění si hlavní trenér Bohemians Jaroslav Veselý našel čas a v klubovém podcastu Zeptej se Bohemky odpovídal na otázky fanoušků. V hodinu a půl dlouhém rozhovoru vyprávěl o cílech pro nadcházející sezonu, spokojenosti s doplněním kádru nebo i o tom, proč zkoušel Tomáše Necida na pozici stopera.

Slavia se po výhře nad Bohemkou vrátila do čela tabulky nejvyšší soutěže. | Foto: CPA

„S aktuálním mužstvem relativně spokojený jsem. Maximální spokojenost není nikdy. Ještě bych si představoval o jednoho dva hráče více, ale jsem realista a vím, že ne vždy se vše povede. Věřím, že ještě jeden dva hráči můžou v průběhu přijít,“ uvedl na úvod trenér Veselý.

„Ani jsme nechtěli dělat žádné překotné změny, protože mužstvo si čtvrté místo uhrálo. Bylo by správné, aby si většina hráčů měla možnost pozice obhájit a zahrát si předkola pohárů,“ doplnil kouč, který dovedl Bohemku do předkola Evropské konferenční ligy.

Veselý zároveň ani neuzavřel možnost příchodu dalších případných posil. Několik jmen je podle něj nadále ve hře. „Pořád je to otevřené, stále jsme ve střehu a sondujeme různé varianty. Stále je možnost, že by se k nám zapojil Martin Jedlička. Stále sondujeme situaci kolem jednoho dvou hráčů, kteří by mohli přijít. Skloňuje se jméno Petra Hronka, jsem s ním v kontaktu. Není to tak, že by chtěl utíkat ze Slavie, ale kdyby ho chtěla Slavia někam dát, tak jsme sondovali situaci,“ vysvětlil.

Sparta před ligou nabrala sebedůvěru, Slavia zkouší nové rozestavení

Klokani za sebou mají skvělou sezonu, ve které zbořili veškerá očekávání a ve FORTUNA:LIZE doskákali až na čtvrté místo v tabulce. I proto bude nyní na celek z Vršovic daleko větší tlak.

„Cíle jsme si ještě nestanovovali. Já to cítím tak, že je pro nás novinka, že jsme ve třech soutěžích. Pro začátek máme to, že chceme být ve třech soutěžích co nejdéle a co nejvýš. Já mám spíš rád krátkodobější cíle. Těmi je bodovat a uspět proti Pardubicím a rozehrát první zápas s Bodo tak, abychom byli ve hře i pro odvetu a dali fanouškům možnost zaplnit Letnou a podpořit nás,“ prozradil Veselý.

„Já to cítím tak, že by bylo fajn, kdybychom dokázali obhájit první šestku. Pro mě osobně by bylo výborné, kdybychom hráli o to, abychom mohli zase startovat v pohárech. Možností k tomu je dost,“ doplnil lodivod z Ďolíčku.

Nigerijský orel přiletěl z Liberce na Letnou. Spartu posílil Olatunji

Ten v přípravě mnohé fanoušky překvapil tím, že do dvou duelů nasadil na pozici stopera zkušeného útočníka Tomáše Necida. „Chtěli jsme to vyzkoušet. Odehrál výbornou část poločasu s Maďary, udrželi jsme nulu. Chtěli jsme ho vyzkoušet ještě v jednom zápase, kde ale hrála obrana v kombinovanější sestavě. Nechceme dělat z Necky stopera, ale chtěli jsme si tu možnost vyzkoušet. Necka v mládežnických kategoriích stopera chvíli hrál. Je lepší si to vyzkoušet v přípravném utkání,“ osvětlil Veselý.

Co se týče odchodů, mrzela ho například volba Václava Drchala, který se rozhodl pro pokračování v Jablonci. „Každý hráč, který tu měl místo, je důležitý. O Drchyho jsme jako klub stáli. Určitě by nám měl co dát. Rozhodl se ale tak, jak se rozhodl. Odchod byl korektní, zavolal mi a řekl mi to. Musím to respektovat. Nebyl to náš hráč, Spartě to bylo jedno a bylo to rozhodnutí hráče,“ řekl Veselý, který v podcastu otevřeně hovořil i o řadě dalších témat.