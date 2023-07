Druhé místo a stejný počet bodů jako mistr. Pro mnohé týmy by se jednalo o úspěch, v případě Slavie se o něm ale v žádném případě mluvit nemůže. Vítěz poháru bude mít v nadcházející sezoně jasný hlavní cíl – sesadit odvěkého rivala z Letné z ligového trůnu a po dvou letech pozvednout nad hlavu mistrovskou trofej. Sešívaní přišli o esa levé strany v podobě Davida Juráska a Petera Olayinky, ale zajímavě posílili zejména směrem dopředu.

Slávisté představili nové dresy při generálce s Drážďany. | Foto: CPA

V poslední sezoně to bylo pořádné drama. Fotbalisté Slavie zakončili základní část dva body za Spartou, když v posledním kole jen remizovali s neoblíbeným Hradcem Králové 1:1. Na Letné pak sice uspěli ve finále MOL Cupu 2:0 a pozvedli nad hlavu pohár, jenže radost jim dlouho nevydržela. O deset dní později padli sešívaní na Spartě v rámci nadstavby 2:3 a přišli o mistrovský titul. V součtu měli 78 bodů jako sparťané, ale kvůli horšímu postavení po úvodních 30 kolech skončili až druzí.

„Mrzí nás to. Ve všech vzájemných zápasech jsme ukázali, kdo je lepší. Stejně hodnotím i tento výkon, soupeře jsme herně přehrávali. Brzdily nás ale inkasované branky, museli jsme dvakrát dotahovat, což je v podobných zápasech velmi náročné. Rozhodly standardní situace, které jsme si nedokázali pohlídat,“ vyprávěl hned po utkání na Letné Ivan Schranz.

I díky němu patřila Slavia v uplynulé sezoně mezi nejlepší týmy a směrem do ofenzivy i defenzivy byla vůbec nejúspěšnější. Celkem nastřílela 98 gólů, tedy rovnou o 22 víc než druhá Sparta, a sama inkasovala jen 31x. Nejlepším střelcem soutěže se stal Václav Jurečka se 20 góly, který se parádně rozjel v nadstavbě. Dařilo se ale i Peteru Olayinkovi, Ondřeji Lingrovi a Stanislavu Teclovi, kteří shodně zapsali 11 branek.

Před startem ligy: Bohemians vyhlíží Evropu. Napodobí snovou sezonu?

„Měl jsem v hlavě, o co bojuju, jsem rád, že na titul nejlepšího střelce můžu ještě zaútočit. Jsem za to moc rád, hlavně také za to, že jsme vyhráli poslední zápas sezony,“ hodnotil hned po posledním kole nejlepší střelec FORTUNA:LIGY Jurečka.

Podobné výkony od něj trenéři v čele s Jindřichem Trpišovským i fanoušci budou očekávat i v nadcházejícím ročníku. Konkurenci v útoku ale ještě zvýší Mojmír Chytil, který přestoupil do Prahy z Olomouce, a Muhamed Tijani z Baníku Ostrava. Zajímavou posilou je i třiadvacetiletý norský záložník Conrad Wallem.

Jinak ale sešívaní přišli o stálice posledních let. Ibrahim Traoré zamířil do plzeňské Viktorky a Peter Olayinka přestoupil do srbské Crvene zvezdy. Slavii opustil po pěti letech nabitých událostmi a úspěchy. „Cloumají se mnou emoce. Před zápasem jsem byl nervózní, teď už se mi ale ulevilo. Jsem šťastný, všechno vyšlo dobře. Děkuji bohu za možnost tady být a dosáhnout všech úspěchů. Všem jsem velmi vděčný. Fanouškům, spoluhráčům, managementu, trenérům i ostatním zaměstnancům. Velké poděkování patří hlavně fanouškům,“ vyprávěl Olayinka po rozlučce se Slavií.

Před startem ligy: Král nahrávačů zůstává a Boleslav pomýšlí na evropské poháry

Ještě citelnější ztrátou ale bude pro trenéra Trpišovského odchod dvaadvacetiletého Davida Juráska, který si skvělými výkony vykopal reprezentaci i přestup do portugalské Benfiky, kde už se stihl uvést parádním gólem při své premiéře. Po odchodech Olayinky s Juráskem bude muset Slavia najít nové duo na levou stranu svého rozestavení.

Už příprava ale ukázala, že by sešívaní měli být schopní případné problémy vyřešit. Z pěti přátelských zápasů vyhráli rovnou čtyři a jen v generálce remizovali s Drážďany 1:1. Předtím porazili Raków 2:1, Maccabi Haifa 2:1, Podbrezovou 4:1 a Queens Park Rangers 3:0. Nejlepším střelcem přípravy se stal se třemi góly Mick van Buren, dvě branky pak zapsal Lukáš Masopust.

A jak už ukázala generálka proti Dynamu Drážďany, hlad po fotbale a po úspěchu bude ve slavistickém táboře opět veliký. Sparta získala titul po dlouhých devíti letech a sešívaní ji budou chtít z trůnu zase rychle sesadit. Podaří se jim to?