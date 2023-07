Devět let čekala fotbalová Sparta a její fanoušci na další mistrovský titul. Zdánlivě nekonečný půst skončil až letos na jaře, kdy kapitán Ladislav Krejčí pozvedl nad hlavu pohár pro vítěze FORTUNA:LIGY. Mužstvo se přes léto lehce obměnilo, přišlo o talentovaného střelce Tomáše Čvančaru a dost možná také o brankářskou jedničku. Jak si s těmito problémy poradí před pokusem o obhajobu?

Sparťané na závěr sezony podlehli Plzni, ale to nic neměnilo na tom, že po zápase dostali mistrovský pohár a zlaté medaile na krk. | Foto: CPA

Fotbalisté Sparty vyhráli domácí nejvyšší soutěž v sezoně 2013/14, kdy v jejích barvách váleli například Tomáš Vaclík, Bořek Dočkal, Josef Hušbauer, Pavel Kadeřábek, David Lafata nebo Marek Matějovský. Od té chvíle ale započalo dlouhé čekání, řada přešlapů a zklamání. Vykoupení se dočkali fanoušci Letenských až letos na jaře.

Sparta si vykopala výhodnější pozici už v základní části, kterou zakončila o dva body před druhou Slavií. Ta nečekaně ztratila v posledním kole proti Hradci Králové. V nadstavbě to ale ještě mělo být drama. Svěřenci dánského kouče Briana Priskeho podlehli sešívaným ve finále poháru 0:2, z cenné lekce si ale odnesli přesně to, co potřebovali. V posledním derby doma zvítězili 3:2 a udělali rozhodující krok na cestě za titulem. K němu jim nakonec stačilo 78 bodů, tedy stejný zisk, jako zapsal i městský rival.

Obhajoba a o něco lepší fotbal, přeje Martin Frýdek Spartě v anketě Deníku

„Všichni jsme si uvědomovali, že tohle je nejdůležitější zápas v sezoně. Říkal jsem ale, že jestli chceme hrát o titul, tak podobné zápasy musíme zvládat, ať je tlak jakýkoliv. Vymazat z hlavy to nejde, ale jde se na to nachystat tak, že se to překlopí do pozitivna. Každý maká na sto procent, nebojí se a naopak je víc vyhecovaný. Všichni jsme táhli za jeden provaz a drželi jsme se plánu,“ radoval se hned po výhře nad Slavií kapitán mužstva Krejčí.

Právě on byl zcela nezpochybnitelně jedním z hlavních lídrů mistrovského mužstva. Ve 24 letech ukázal vůdcovské kvality, hrál kvalitně do obrany a velkou měrou podporoval i útok. O tom svědčí i jeho 13 nastřílených gólů, byť osm z nich bylo z pokutových kopů. Lepší v tomto ohledu byl už jen Jan Kuchta se 14 brankami. Důležitý byl ale rovněž příspěvek mladého reprezentanta Tomáše Čvančary, který se trefil 12x.

Kluk s nálepkou problémového hráče se loučí

Další branky v dresu Sparty ale minimálně v dohledné budoucnosti nepřidá. Kvalitními výkony za Spartu i reprezentaci si totiž řekl o angažmá v německém Mönchengladbachu, kam v létě přestoupil.

„Fanouškům bych chtěl poděkovat. Když jsem přicházel do Sparty, tak mi málokdo věřil. Málokdo věřil, že kluk, co má nálepku problémového hráče, může Spartě pomoct k tomu, aby se na Letnou vrátil titul. Postupem času jsem si začal získávat a cítit jejich důvěru. Chtěl bych jim poděkovat, že mi dali čas, abych se adaptoval. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí,“ vyprávěl Čvančara v posledním rozhovoru pro sparťanský web.

Před startem ligy: Útočná síla Slavie budí hrůzu. Bude to stačit na titul?

Nahradit Čvančarův gólový přísun se pokusí Nigerijec Victor Olatunji, který posílil Spartu z Liberce. Kromě něj přišli na Letnou ještě James Gomez z dánského Horsense, Veljko Birmančević z francouzského Toulouse nebo Michal Ševčík ze Zbrojovky Brno.

Prozatím ale zůstává nevyřešená brankářská otázka Sparty. Matěj Kovář, který dovedl Letenské k titulu, se totiž vrátil do Manchesteru United a v přípravě se předvedl skvělými výkony. „Jsme v kontaktu s United a pokud příchod Matěje nedopadne, tak přijde jiný brankář,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický na předsezonní tiskové konferenci.

Na úvod přípravy porážka s druholigovým soupeřem

Výsledky z přípravných zápasů ale mnoho optimismu ve sparťanském táboře vzbuzovat nemůžou. Pražané na úvod padli s druholigovou Jihlavou 1:2 a následně jen remizovali s Dinamem Záhřeb i s FK Čukarički 1:1. Náladu si Sparta spravila až naposledy, kdy Anderlecht deklasovala jasně 6:0.

„Určitě jsme mnohem spokojenější než před třemi týdny, kdy jsme prohráli s Jihlavou. Od té doby jsme se fyzicky i takticky posunuli. Výhodou je, že jsme měli základ z minulé sezony. Máme skoro stejnou soupisku, která navíc doznala v určitých aspektech vylepšení. Mám docela radost z toho, co momentálně vidím. Ještě ale zdaleka nejsme na vrcholu,“ myslí si Priske, který i v nové sezoně bude hodně sázet na kapitána Krejčího.

Před startem ligy: Bohemians vyhlíží Evropu. Napodobí snovou sezonu?

Právě ten se třemi góly z posledního přátelského zápasu stal nejlepším střelcem Sparty v přípravě. Dva góly pak vstřelil za celé období Jakub Pešek. Všechny statistiky už se teď ale budou počítat od nuly. Sparta vstoupí do sezony v neděli od 18 hodin proti Olomouci a nastoupí na cestu za obhajobou titulu.

„Máme stejné cíle a ano, obhajoba bude těžká. Všichni jsme si toho ale vědomi a všichni bojujeme se stejným znakem na hrudi. Jsme připravení a hladoví,“ hlásí bojovně trenér Priske.