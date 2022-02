Pražská S před evropskými poháry nepřesvědčila, na nápravu mají dva zápasy

Úvodní kolo Fortuna ligy po zimní přestávce přineslo pořádný šok. Úřadující šampion přivítal v Edenu jasně poslední Karvinou a měl to pro něj být pozvolný rozjezd do jarní části. Výsledek ale všechny překvapil. Dosud vedoucí slavisté prohráli s celkem, který do té doby posbíral jen pět bodů, 0:1 a zapsali první domácí porážku od 18. srpna 2018!

Slavia nečekaně podlehla poslední Karviné. | Foto: SK Slavia

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, postupem zápasu ale úroveň našeho výkonu klesala. Šancí bylo málo a za utkání jsme si nebyli schopni vytvořit finální přihrávku, pozici, jaká se povedla Karviné,“ hodnotil utkání trenér Slavie Jindřich Trpišovský.V podání jeho svěřenců to bylo marné dobývání soupeřovy branky. GLOSA: Lež, či spravedlnost? Kauza Mosquera (ne)má skončit jako kauza Kúdela Sešívaní měli jasnou převahu v držení míče, vypálili celkem 18x a z toho sedmkrát ohrozili bránu. Největší příležitost zazdil Peter Olayinka, který neproměnil penaltu a trefil jen břevno. Naprázdno vyšel také Michael Krmenčík, kterého Olayinka krátce před pokutovým kopem střídal. „Osobně jsem od Michaela Krmenčíka čekal více, to se ale týká všech ofenzivních hráčů,“ netajil Trpišovský. Jeho svěřenci teď mají na nápravu před startem Evropské konferenční ligy ještě dva zápasy. V lize vyzvou Slovácko a ještě předtím sehrají v rámci MOL Cupu derby se Spartou. I Spartu trápila koncovka Ta musí momentálně řešit podobné problémy jako její městský rival. Ani Letenští se na úvod jara neprosadili a s Českými Budějovicemi jen remizovali 0:0. Nedokázali tak využít zaváhání sešívaných a nedostali se do čela tabulky. Tam se naopak prosadila Plzeň. „V útočné fázi jsme se neprosazovali jako třeba v přípravě proti i silnějším soupeřům. Za celý zápas jsme si vytvořili snad jedinou stoprocentní gólovou příležitost, když se Hložek ještě prosadil sám individuálně. Bohužel to ale neproměnil,“ kroutil hlavou trenér Sparty Pavel Vrba. Oba pražské celky jsou tak v podobné pozici. Ve čtvrtek 17. února nastoupí k důležitým zápasům Evropské konferenční ligy a do té doby potřebují probudit hlavně střelce. Sparta na to má kromě derby ještě ligové střetnutí s vedoucí Plzní. Pak už ale budou pražská S měřit síly s evropskými soupeři. Fotbalová liga má nového vládce! Plzeň vystřídala na špici mistrovskou Slavii Slavia zamíří na půdu tureckého Fenerbahce, které také neprožívá nejlepší období a v zádech má porážku a remízu. Soupeřem Sparty bude srbský FK Partizan, který v domácí soutěži zatím vede. První duel z dvojzápasu se odehraje na Letné.Otázkou nyní zůstává, jak oba týmy zareagují na špatný začátek po zimní přestávce. Odpověď by mohlo přinést už středeční čtvrtfinále MOL Cupu. V městském derby totiž nebude chtít nikdo za žádnou cenu prohrát. Zajímavé bude sledovat už jen to, jaké sestavy vyšlou trenéři do boje o pohárový postup.