Po úvodních výhrách na hřištích soupeřů se mužstva obou pražských „S“ představí poprvé v této sezoně před domácími fanoušky. Slávisté po demolici Českých Budějovic 6:0 v Edenu přivítají Příbram a Sparta po úspěchu 4:1 v Brně na Letné hostí Olomouc. Třetí zástupce Pražanů, mužstvo Bohemians, jede naopak do Brna potvrdit domácí úspěch 4:0 s Mladou Boleslaví.

„Do zápasu proti Příbrami bychom chtěli vstoupit jako v minulém kole v Českých Budějovicích. Půjdeme do toho od první minuty, budeme chtít dát rychlý gól, abychom se více uklidnili. Chceme hrát naši hru, na kterou jsme všichni zvyklí,“ odkrývá recept na úspěch záložník Slavie Petr Ševčík.

Slavia: zopakovat rychlý nástup

Říká se, že se vítězná sestava nemění, ale Slavia může v klidu postavit hned dvě silné jedenáctky, protože trenér Jindřich Trpišovský má z čeho vybírat.

„Potřebujeme do hry dostat některé hráče. Zároveň máme v hlavě i to, že následuje reprezentační pauza, kde některé naše hráče čekají dva zápasy. Pokud se ale nestane nic nepředvídatelného, proběhne jen jedna, nebo dvě změny v základní sestavě,“ poodkrývá Trpišovský své záměry.

Sparta: můj dům, můj hrad platí už dlouho

Fotbalisté Sparty si v posledních pěti domácích zápasech minulé sezony udělali z Letné nedobytnou pevnost a postupně z ní s prázdnou odjeli soupeři z Teplic, Opavy, Liberce, Ostravy a Jablonce. A svěřenci Václava Kotala by podobnou sérii určitě rádi odstartovali i v novém ročníku. Šanci k tomu mají v neděli proti Olomouci.

„Podrobně jsme sledovali její zápas s Libercem, v němž trpělivě kombinovala a pak udeřila ze standardky. Musíme si na ně dát pozor,“ upozorňuje Kotal. O ničem jiném než o vítězství se ale na Letné vůbec nemluví. „Chceme našim fanouškům opět udělat radost,“ vzkazuje jim trenér.

Bohemians: překvapivý postrach soupeřů

Fotbaloví klokani v minulé sezoně sahali po pohárové Evropě a dobrou formu si přenesli i do té nové, když v Ďolíčku deklasovali Boleslav 4:0. Z posledních sedmi ligových zápasů se radovali z vítězství hned v šesti případech. „Myslím si, že proti Mladé Boleslavi to byl zatím náš nejlepší výkon, co jsem v Bohemce,“ těší trenéra Luďka Klusáčka.

„V týdnu jsme pracovali na tom, abychom na to navázali dál. Nechceme, aby se hráči uspokojili. Body musíme potvrdit v Brně, pokud bychom je nepotvrdili, ztrácí trošku hodnotu. Budeme dělat všechno pro to, aby nás ten výkon povzbudil, ale nějakým způsobem neukolébal,“ dodává.

Bude toto kolo pro Pražany opět tak úspěšné?