„Hodně se těšíme, po dlouhé době nás čeká soutěžní zápas v domácím prostředí. Celý tým i hráči se těší, máme tu nové prostředí, nemůžeme se dočkat,“ uvedl na klubovém webu trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Ten mohl být s výkonem v prvním soutěžním zápase sezony spokojen. Slavia soupeře ze třetí nejmenší země světa přehrála ve všech ohledech a dokráčela k pohodlnému vítězství. Dvakrát se trefil Yira Sor, prosadil se ale také Ewerton a Ondřej Lingr. Odveta by tedy pro domácí tým měla být formalitou.

Posily aspirantů na titul? Kuchta zapadá do systému, Ewerton jako nový Stanciu

„Je otázka, jestli nenastoupí v jiném rozestavení, ale jejich výkon bude asi podobný jako v prvním zápase. Hrají z nízkého bloku, soustředí se na defenzivu a brejky přes dva rychlé hráče na hrotu. Otázka je, jak se vyrovnají s terénem, jako jsme se museli vyrovnat my u nich. Jsem na to zvědavý, doufám, že navážeme na prvních třicet minut prvního zápasu,“ přeje si Trpišovský.

„Celý kádr je zdravý. I Lukáš Masopust je v plném tréninku a o víkendu absolvoval modelový zápas. V nominaci ale nebude, protože není na soupisce. Drobné problémy z prvního utkání má Sor, jinak je celý kádr v pořádku a zdravý,“ prozradil lodivod týmu z Edenu.

Kladenský Vokoun si vypískal nejvyšší soutěže. Splnil se mi jeden ze snů, říká

To hlavní rival Slavie z Letné bude ve čtvrtek v daleko těžší pozici. Dvojzápas s norským Vikingem totiž začínal doma a z úvodního klání si neodnesl žádné vedení. Pražané měli navrch a svého soupeře přestříleli 28:5, na střely na branku pak 5:2. Žádný pokus se ale neujal a po devadesáti minutách se týmy rozešly smírně 0:0.

„Samozřejmě jsem z výsledku zklamán, ale je to pouze výsledek, z kterého jsem zklamán. Musím říct, že soupeř měl opravdu dobrého gólmana, který nám to ztížil. Na to, že to bylo první utkání, jsem z předvedené hry potěšen. Přestože jsme spolu jen pět týdnů, na hřišti jsme jak fyzicky, tak ofenzivně dominovali. Chyběla tomu zkrátka tečka v podobě gólu,“ hodnotil po utkání trenér Letenských Brian Priske.

„Musíme zlepšit efektivitu. To je zatím to jediné, co je vidět. Možná ještě trochu víc dokázat přečíst soupeře a otevřít ho. Jinak to byl velmi dobrý výkon,“ doplnil pro klubový web obránce Dávid Hancko.

Pastrňák, Hertl i Pálffy. Na rozlučce legend v Edenu se sejdou prvotřídní hvězdy

Jestli se sparťanům na vyjmenovaných aspektech podařilo zapracovat, ukáže už čtvrteční zápas. Na rozdíl od české soutěže už nejvyšší norská liga běží a Viking si z ní dobré rozpoložení rozhodně nepřinese. V neděli totiž prohrál s Valerengou 2:4.

Podaří se vyzrát na svého soupeře i Spartě? A postoupí do další fáze evropských soutěží oba pražské celky? Odpověď přinesou už čtvrteční zápasy, které začínají shodně v 19 hodin.

Mladé fotbalisty Sparty povede bývalý kapitán finské reprezentace Sparv