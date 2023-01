"Ukázalo nám to spoustu věcí. Máme pro nás spoustu materiálu, odehrály se celkem čtyři poločasy. Viděli jsme všechny hráče v akci. Byl to evropsky vedený zápas, protože bylo hodně náběhů za obranu. Obrany hrály hodně vysoko. Od soupeře pak byla vysoká kvalita v rozehrávce, hlavně ve druhém zápase. Jsme s dvojzápasem hodně spokojení," pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský po vítězném dvojzápase nad aktuálně druhým týmem švýcarské ligy.

Potěšily ho i návraty dlouhodobých zraněných Ivana Schranze a hlavně Jana Bořila. "„U Ivana je pro mě velké překvapení, jak rychle se vrací. On ale od začátku roku absolvoval všechno s týmem, akorát jsme čekali, kdy bude moci jít do soubojů. Vypadá velice dobře. Jan Bořil to měl trochu za odměnu, má za sebou takové nepopulární tréninky. Chtěli jsem ho aspoň na chvíli vrátit do zápasu, aby si zahrál. Ten má teď svůj program, někdy s týmem, ale hlavně s kondičními trenéry. Spíše to byla odměna za jeho práci, která na hlavu není moc jednoduchá. Je to už přes rok a půl, co nehraje. Celkově to přineslo hodně pozitivních momentů," dodal.

Juliš končí ve Spartě. Míří do španělskou Ibizu

Sparťané mají ve Španělsku za sebou výhru 2:0 nad bundesligovým týmem ze Stuttgartu a dnes odpoledne je čeká zápas proti rakouským hegemonům, týmu Red Bull Salzburg. "Čisté konto a výhra nad takovým soupeřem se počítají, ale bezprostředně po zápase si nemyslím, že to bylo to, co jsme chtěli vidět. Výhra je super, ale berme to s rezervou," říkal pro klubový web asistent hlavního kouče Sparty Briana Priskeho Luboš Loučka.

V neděli večer odehráli své druhé turecké utkání fotbalisté Bohemians. Po bezbrankové remíze s ázerbajdžánským Sabail znovu remizovali, tentokrát 2:2 s rumunským Sepsi.

"V první řadě musím říct, že jsme se potkali s velmi kvalitním soupeřem. Viděli jsme, jak hraje tým z první pětky rumunské ligy a účastník evropských pohárů, který má vysoké ambice. Prověřilo nás to po všech stránkách. V prvním poločase byl soupeř lepší, vytvářel si nebezpečné situace a výrazně nás podržel brankář Jedlička. Po přestávce se děj trochu otočil, postupem času jsme byli více nebezpečnější, soupeře jsme nepouštěli do žádných šancí. Prověrka to byla velmi kvalitní a myslím si, že hráče prověřila na dřeň," okomentoval utkání pro klubový web kouč Bohemky Jaroslav Veselý.

Dvakrát portugalská výhra. Slavia nepovolila Servette ani gól