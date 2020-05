Dalším dějištěm nekonečné třenice tuzemských klubových titánů se stane úterní grémium Ligové fotbalové asociace (LFA). Vrcholní představitelé Sparty i Slavie se v uplynulých dnech postarali o vydatný předkrm v podobě oboustranných útoků a obvinění. Jde o hodně. Nejen o dohrání aktuálního ročníku FORTUNA:LIGY, ale i o vládu nad nejvyšší soutěží.

Pohled z Edenu

Slávistický boss Jaroslav Tvrdík vidí rozložení sil jasně: podle něj dnes v LFA velí hlavně Sparta (prostřednictvím svého místopředsedy představenstva Dušana Svobody, který zároveň šéfuje asociaci) s vydatným přizvukováním z Plzně. Tato mocenská konstelace leží Tvrdíkovi v žaludku dlouhodobě a výřečný lobbista si málokdy odepře možnost šťouchnout si do rivalů.

„Dušan Svoboda krizi nezvládl. Ve své funkci by měl pracovat pro kluby, mluvit s nimi, koordinovat jejich činnost. Měl by si rozmyslet, co vlastně chce,“ prohlásil Tvrdík v nedávném rozhovoru pro Lidové noviny.

Argumentuje především obavami o zdraví hráčů, ale z jeho postoje jasně plyne, že by letošní ročník ligy raději nedohrával. A volby nového vedení LFA chce nechat na později, až proběhne „strategická diskuse“.

Pokud jde o Spartu, Tvrdík naznačil, že za její touhou dokončit ligu za každou cenu je především zoufalá snaha vyšvihnout se na pohárové příčky. To zní poměrně logicky, z opačného břehu se ovšem zase ozývají hlasy, že Slavii motivuje především strach z ohrožení jejího vedoucího místa v tabulce. V prvních čtyřech jarních kolech před úderem koronaviru totiž červenobílí přišli o sedm bodů.

Pohled z Letné

Tvrdík má jistě pravdu v tom, že momentálně až devátá Sparta by při případném nedohrání soutěže sčítala vskutku masivní ztráty. Nejen v kase, ale i na prestiži. Podle generálního ředitele rudé družiny Františka Čupra však jde o „podpásový faul“, typickou součást zbrojního arzenálu bývalého politika.

„Ligu bychom chtěli dohrávat, i kdybychom byli první nebo druzí, protože jsou pro to podmínky,“ řekl Čupr pro deník Sport.

Pokud jde o obavy ze zdravotní situace, na Letné jsou přesvědčení, že sešívaná konkurence jen vyvolává „iracionální strach a paniku“. Čupr za tím vidí především Tvrdíkovu vypočítavost pramenící z nejistoty ohledně zisku titulu, který měla Slavia po vydařené podzimní krasojízdě skoro jistý.

„Tvrdík si protiřečí. Na jedné straně opakovaně a s radostí mluví o ochraně zdraví hráčů a vzápětí sarkasticky řekne, že pokud by Plzeň byla první a Sparta druhá, tak se liga ukončí a nikdo to dál nebude řešit,“ kritizoval Čupr rétorické tanečky slávistického šéfa.

Hrozí chaos

Není nic jednoduššího, než předhánět se v ironických štípancích. Tuzemský fotbal však potřebuje přesný opak: pokud se představitelé nejvlivnějších klubů v zemi neshodnou na základních obrysech dalšího postupu, hrozí chaos. O ztrátě důvěry ze strany fanoušků i sponzorů ani nemluvě.

Faktem je, že Tvrdík sice uvádí, že není proti dohrání ligy, ale podmiňuje to celou řadou obtížně splnitelných podmínek. V tom by Slavia měla ustoupit, zapomenout by se ale nemělo ani na Svobodovu nestandardní „dvojroli“ a na to, že nejvyšší soutěži by skutečně prospělo průhlednější vedení a jasná strategie do budoucna.