„Čeká nás opravdu těžký soupeř.“ Toho si byl už před zápasem moc dobře vědom Erich Brabec, asistent hlavního trenéra Bohemians Luďka Klusáčka.

Měl pravdu. Jablonec, který po restartu urval dvě výhry z tří kol, začal aktivně. A už v jednadvacáté minutě se dostal do vedení – ke standardní situaci těsně za vápnem se postavil Robert Hrubý a krásnou přesnou střelou nedal plachtícímu Koubovi šanci.

Ve zbytku první půle se dostali ke slovu i Pražané, na vyrovnání si ale museli nechat zajít chuť. Nepomohl ani Tomáš Necid, který teprve podruhé od svého přestupu do Bohemky nastoupil v základní sestavě.

Obraz hry se výrazně nezměnil ani po přestávce, Jablonec si vedení poctivě hlídal. Navíc v osmašedesáté minutě udeřil podruhé – dalším výtečným gólem z dálky se zaskvěl Vojtěch Kubista. V tu chvíli to s celkem z hlavního města vypadalo už dost černě.

Hosté se zkrátka dlouho nemohli chytit, Jablonec kráčel za jasným vítězstvím. Až čtyři minuty před koncem základní hrací doby dal bitvě dramatický závěr Vojtěch Novák, který ze strany prostřelil Hanuše. Pro osmnáctiletého zelenáče šlo o první zářez na ligové scéně.

Víc už ale Bohemians nestihli, z posledního tlaku vyrovnání nevytěžili. A tak si připsali třetí porážku z pěti posledních utkání. Naopak Jablonec uspěl potřetí v řadě. Není tak divu, že jeho kormidelník Pavel Rada měl důvod ke spokojenosti: „Máme tři body a to je hlavní. Soupeře jsme do ničeho moc nepouštěli, ale sami jsme taky nic velkého neměli. Po ruce hostujícího hráče trefil dobře trestňák Hrubý, bylo to dobře trefené za tyč, takže bych to asi ani gólmanovi soupeře moc nevyčítal. Je příjemné, že jsme nahoře, ale je to po desátém kole, nedělal bych z toho zatím žádné závěry."

„Ten zápas probíhal jako přes kopírák v našich venkovních duelech. Relativně brzy jsme inkasovali z první střely na branku. Pak jsme převzali iniciativu a naše hra se zlepšila. Jenže my potřebujeme být víc nebezpeční v koncovce," zhodnotil utkání kouč Bohemians Luděk Klusáček. A dodal: „Rozhodla produktivita Jablonce. Moji hráči ale odehráli slušné utkání, hrát od dvacáté minuty s pěti žlutými, jsme nakonec rádi, že jsme dohráli bez červené."

Šance na reparát? Už v pátek, klokani jedou do Ostravy. „Bodů nemáme moc, souvisí to s tím stavem, v kterém jsme. Ale není důvod propadat nějaké panice,“ zůstává klidný Klusáček.

FK Jablonec - Bohemians 1905 2:1 (1:0)

Branky: 21. Hrubý, 68. Kubista – 86. Novák. ŽK: 4:5. Rozhodčí: Ardeleánu.

FK Jablonec: Hanuš – Haitl, Martinec, Zelený, Krob, Považanec (82. Hübschman), Pleštil (64. Ladra), Hrubý (31. Doležal), Kubista, Pilař (64. Jovović), Schranz (82. Čvančara).

Bohemians 1905: Kouba – Vondra, Köstl, Hůlka, Schumacher (80. Vacek), Vaníček (80. Novák), Květ, Ljovin (80. Osmančík), Hronek (57. Keita), F. Hašek (57. Nečas) – Necid.