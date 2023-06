Mezi sezonami se snaží posilovat každý fotbalový tým, u účastníků předkol evropských pohárů to platí dvojnásob. V Ďolíčku přivítali Bohemians svou první letní posilu, obránce Matěje Hybše. Ten přichází jako volný hráč z Plzně, celou minulou sezonu strávil na hostování v Teplicích.

Matěj Hybš bude v příští sezoně přetahovat přes hlavu zelenobílý dres vršovických klokanů. | Foto: Bohemians Praha 1905

"O Matěje jsem měl zájem už dříve. Jsem rád, že vedení se povedlo jeho příchod dotáhnout. Jako volný hráč měl více nabídek, ale rozhodl se pro nás. Věřím, že bude výraznou posilou. Je to hráč, který splňuje to, co hledáme. Může hrát stopera, krajního obránce i halfbeka. Určitě zvýší konkurenci a pomůže nám do obrany," pochvaloval si pro klubový web trenér klokanů Jaroslav Veselý.

Matěj Hybš fotbalově vyrůstal na Berounsku, v Nižboru a Hořovicích, kde si ho vyhlédla a vybrala do svých mládežnických týmů Sparta. Dostal se i do A týmu a v roce 2014 byl součástí mistrovského týmu. To platilo i o tom loňském plzeňském. Teď se tedy dvojnásobný mistr ligy hlásí u klokanů v Ďolíčku.

"Bohemka byla rychlá a úderná. Nechtěl jsem vyčkávat. Dal jsem si jako prioritu, že chci být s novým týmem od začátku přípravy. Čekal jsem jen na rozumnou nabídku, která přišla," prozrazuje, proč právě tato volba.

