Posedmé výhra s nulou. Slávisté udolali bojovnou Boleslav

Kdyby to šlo, fotbalisté Slavie by určitě rádi hráli proti Mladé Boleslavi pořád. V neděli odpoledne ji v domácím Edenu porazili 2:0 a šlo o dvanáctou ligovou výhru v řadě nad tímto soupeřem, navíc posledních šest jich bylo s čistým kontem. To fotbalisté v červenobílých dresech uhájili aktuálně posedmé za sebou, naposledy inkasovali na konci října v Českých Budějovicích. Od té doby drží sérii neprůstřelnosti dlouhých 706 minut. Slávisté jsou o tři body před Plzní stále na čele tabulky FORTUNA:LIGY, Boleslavští klesli na osmou příčku.

Slávisté vyhráli nad Mladou Boleslaví v nejvyšší soutěži podvanácté v řadě. V neděli odpoledne v Edenu uspěli 2:0. | Foto: CPA

Z pochopitelných důvodů se mohlo hrát pouze před tisícovkou diváků. A zrovna při takových zápasech je to o to smutnější. Hrál se totiž útočný fotbal a navíc v dresu Boleslavi se ukázali dva někdejší kapitáni a ikony Slavie, Milan Škoda s Markem Suchým. Hlavní hvězdou zápasu byl ale někdo jiný, slávistický obránce Alexandr Bah. První gól vstřelil sám, druhý vybojoval pro Stanciua. "Je to nadstandardní hráč. O přestávce jsem říkal těm, kteří nehráli ve čtvrtek, že má lepší pohyb, jako oni. Jeho spojení dynamiky, vytrvalosti a lehkosti je úžasné. Zlepšil se také v práci s míčem a lépe řeší situace. Je na tom skvěle, navíc je to i dobrý kluk, pracovitý," chválil svého svěřence trenér Jindřich Trpišovský. Sám si uvědomuje, že Bah začíná přerůstat českou ligu a bude o něj zájem. "Je to logické, ale věřím, že s námi ještě vydrží," přeje si. Vedoucí Slavia si udržela náskok před Plzní, výhru obstarali cizinci Boleslavští vůbec nehráli v Edenu špatně, ale doplatili na chyby. A protože je za to domácí v prvním poločase dvakrát potrestali, body si odvézt nemohli. "Nedůslednost při první brance, kdy jsme měli balon odehrát a pak špatná rozehrávka při druhé. O zápase pak bylo rozhodnuto, je to pro nás kruté," přiznal trenér Středočechů Karel Jarolím. Jeho tým byl po celý zápas nebezpečný, ale v šancích vždy ztroskotal na skvěle chytajícím Mandousovi. "Věřili jsme, že když dáme kontaktní gól, dokážeme zápas zdramatizovat. To se ale nestalo," dodal Jarolím. Soupeře chválil i trenér Trpišovský. "Boleslav byla první půlhodinu živější, hodně napadala, my ztráceli v běžeckých soubojích. Hrála velice dobře, náš výkon se zlepšoval postupně," poznamenal. Smutným hrdinou zápasu byl boleslavský útočník Milan Škoda. Legenda Slavie musela překousnout porážku od svého bývalého týmu a nemohl si ani užít ovace většího množství fanoušků. "Fotbalu to škodí, je smutné, když nejsou na stadionu fanoušci. Spousta z nich mi psala na sociálních sítích, podporovali mě, chtěl bych jim za to moc poděkovat," řekl. A samozřejmě potvrdil, že hrát proti Slavii nebylo jednoduché. "Když jsem se ráno vzbudil, cítil jsem se divně, že se stalo něco, s čím jsem už nepočítal, že nastane. Ale chtěl jsem nastoupit, jsem zdravý a nechtěl se tomu vyhýbat. A samozřejmě mě mrzí, že jsme prohráli," dodal. Šokující odposlechy: Berbr radil Slavii, jak ovlivnit rozhodčí v Lize mistrů Slavia - Mladá Boleslav 2:0 (2:0) Branky: 31. Bah, 40. Stanciu. Rozhodčí: Hocek – Horák, Ratajová. ŽK: Jurásek, Suchý (oba MB). Diváků: 1000. Slavia: Mandous – Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar – Hromada (46. Madsen), Holeš – Schranz (75. Ekpai), Stanciu (75. Traoré), Olayinka (88. Plavšić) – Kuchta (63. Lingr) Boleslav: Šeda – Douděra, Preisler, Suchý, Jurásek – Smrž, Dancák, Mašek (67. Hlavatý), Ewerton – Ladra (87. Mužík), Škoda (55. Fila)