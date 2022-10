"Jedna střela Baníku na bránu a gól. Jednoznačně jsme měli vést 2:0 nebo 3:0 v první půli a nebylo co řešit. Můžeme hrát, jak chceme, ale pokud nebudeme mít to finále, kvalitu ve vápně a před ním, tak neporazíme nikoho," rozčiloval se pro klubovou televizi záložník David Pavelka.

Sparta se dostala do vedení ve 22. minutě, kdy se trefil Sadílek. To hráčům v rudých dresech vlilo do žil ještě více energie a na ostravskou branku se valil jeden útok za druhým. Ovšem už bez gólové tečky. Hned po změně stran se pak nečekaně, ale krásnou střelou, prosadil Klíma. Šlo o jedinou střelu hostů mezi tři tyče… A s tím už si Sparta nedokázala poradit…

Pět ligových zápasů se už fotbalisté Sparty neradovali z vítězství. Dánský kouč Brian Priske ale nekypí pesimismem. "Odehráli jsme úžasné utkání v mnoha ohledech. Byli jsme jednoznačně lepší, měli jsme vyhrát, ale z různých důvodů míč v brance neskončil. Soupeř měl jedinou střelu na bránu za 97 minut hry, dal gól z 22 metrů. Jsem tu od toho, abychom měli výsledky. Jsem kvůli tomu naštvaný, ale je to součástí fotbalu. Nemůžu se soustředit jenom na výsledky, ale i na výkony. A pokud jde o ně, pak mám z 99 procent z hráčů radost," poznamenal.

"Co se týká snahy, mentality, disciplinovanosti a dominantnosti v zápasech, odvádíme skvělou práci. Nezískáváme ale potřebné body a v některých ohledech body, které si zasloužíme. Naším problémem je střílení gólů a vytváření velkých šancí," vzkázal fanouškům.

Sparta Praha - Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 22. Sadílek - 46. J. Klíma. Rozhodčí: T. Klíma - Kubr, Machač - Franěk (video). ŽK: Sadílek, Pavelka - Laštůvka. Diváci: 15.457.

Sparta: Kovář - Mejdr (76. Wiesner), Sörensen, Zelený, Höjer - Jankto (76. Minčev), Pavelka, Sadílek, Daněk (67. Karabec) - Čvančara, Kuchta. Trenér: Priske.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman (86. Šehič) - Cadu (81. Buchta), Boula, Kuzmanovič, Tetour (76. Tijani), Plavšič - J. Klíma. Trenér: Vrba.