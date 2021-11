Fotbalisté Slavie měli během víkendového kola FORTUNA:LIGY na programu zápas na hřišti Pardubic. Žádné dlouhé kilometry ale absolvovat nemuseli. Vzhledem k tomu, že pardubičtí hráči mají svůj azyl ve vršovickém Ďolíčku, stačilo by jim naskočit do tramvaje a jet dvě zastávky. Sešívaní věděli, že díky zaváhání Plzně je vítězství posune do čela tabulky nejvyšší soutěže. Výhra 5:0 vypadá jasně, ale skoro hodinu platil bezbrankový stav.

Fotbalisté Slavie rozstříleli v Ďolíčku Pardubice 5:0. Dvěma góly se zaskvěli Michael Krmenčík s Ondřejem Lingrem (na snímku v modrém). | Foto: ČTK

"Byl to zápas, kde bylo málo místa na hřišti. Celkově to z naší strany je dobře odvedená práce i vzhledem k programu, který za sebou máme. Jsem rád, jak jsme to zvládli a za podporu lidí, kteří přišli, chtěl bych jim poděkovat. Myslím si, že tým pracoval velice dobře," pochvaloval si trenér Slavie Jindřich Trpišovský.