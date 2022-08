První nepříjemnost musel řešit trenér Pražanů Priske ve 24. minutě. Pešek špatně došlápl a hřiště opouštěl na nosítkách. "Vůbec to nevypadalo hezky, ale ještě nemáme informace, jak to s ním vypadá," poznamenal sparťanský kouč.

Tento moment zápas zlomil do klidnější pasáže a když už se všichni smiřovali s tím, že se do šaten půjde za bezbrankového stavu, poslal boleslavský kapitán Matějovský parádní centr před branku, kde všechny bránící hráče přeskočil Donát a odrazem o tyč otevřel skóre.

Jestli dal domácí kouč Hoftych svým svěřencům úkol co nejdéle jednobrankový náskok udržet, parta v modrobílých dresech si to příliš k srdci nevzala. Uběhlo totiž jen pět minut a po střele Juliše bylo srovnáno, o dalších osm minut později se hlavičkou prosadil Sörensen a rázem byla ve vedení Sparta. Pomohlo jí to, čeho se většina špičkových českých týmů bojí - hrát na dva útočníky.

"Když jsem viděl, že k Julišovi po přestávce jde Čvančara, bylo jasné, že Sparta bude mít velkou sílu," uznal Hoftych. "Potřebovali jsme více síly v šestnáctce, proto jsme takto změnili rozestavení," doplnil Priske.

Zkušenější hosté už vývoj zápasu nepustili. Zpevnili obranu a naopak do té otevřené domácí podnikali rychlé protiútoky. Drchal s Čvančarou nejprve neuspěli, ale druhý jmenovaný hráč se minutu před koncem základní hrací doby nakonec šikovnou střelou dokázal prosadit a po závěrečném hvizdu rozhodčího platil stav 1:3.

"Jsem rád, že to hráči zvládli mentálně, i když jsme prohrávali. Dominovali jsme, měli dlší šance," těšilo Priskeho.Boleslav odehrála s favoritem vyrovnanou partii, výsledek je pro ni možná krutý. "Škoda šance Krobota za stavu 2:1, měl střílet z jedničky. Sparta vyhrála zaslouženě. My odehráli to, co bylo v našich silách," dodal Hoftych.

Mladá Boleslav - Sparta 1:3 (1:0)

Branky: 38. Donát - 50. Juliš, 58. Sörensen, 89. Čvančara. Rozhodčí: Hocek - Hájek, Hrabovský. ŽK: Suchý, Stránský, Matějovský, Šimek, Krobot - Pavelka, Jankto. Diváků: 4713.

Mladá Boleslav: Polaček – Pech, Šimek, Suchý, Karafiát – Donát (71. Krobot), Dancák (86. Žitný) – Stránský (66. Fulnek), Matějovský, Ladra (86. Skalák) – Škoda.

Sparta: Holec – Mejdr, Sörensen, Zelený, Höjer – Karabec (46. Čvančara), Daněk (83. Wiesner), Pavelka, Sadílek, Pešek (24. Jankto, 72. Fortelný) – Juliš (72. Drchal).