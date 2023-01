Pohyby v Ďolíčku: Petrák zůstává, Bačkovský zpět na Letnou, Krch míří na Julisku

Během zimních měsíců nemají plno práce naplánované jen fotbalisté ligových týmů, ale také vedení klubů, které se pro jarní část snaží vyladit kádry do ideální podoby. Několik zajímavostí v minulých dnech přišlo z Ďolíčku. V dresu Bohemians bude i nadále působit Ondřej Petrák, hostování ze Sparty ukončili brankář Hugo Jan Bačkovský, jehož z Letné obratem poslali hostovat do Liberce. A nakonec dostala letitá opora klokanů Daniel Krch povolení trénovat s druholigovou pražskou Duklou. Bačkovský a Krch se tak místo nástupu do letadla směr turecké soustředění hlásí v nových působištích.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Daniel Krch se po dlouhých letech věrných služeb Bohemians bude připravovat s Duklou. | Foto: Ladislav Adámek