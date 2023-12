Podruhé během čtyř dnů hráli fotbalisté Bohemians ligový zápas ve svém Ďolíčku a podruhé diváci čekali na góly marně. Po středeční dohrávce 0:0 s Libercem se stejný výsledek zrodil i v sobotu večer. Klokani se rozloučili s podzimní částí bezbrankovou remízou s posledními Českými Budějovicemi.

Ďolíček se loučil s fotbalovým rokem 2023. Zápas devatenáctého kola FORTUNA:LIGY Bohemians - České Budějovice skončil 0:0. | Foto: Deník/Michal Káva

Českobudějovičtí zůstávají venku s dvěma body z 10 utkání nejhorším týmem prvoligového ročníku. Celkově nevyhráli na stadionech soupeřů v nejvyšší soutěži podvacáté za sebou. Bohemians bodovali ve vzájemných duelech po čtyřech porážkách, v lize ale nezvítězili počtvrté po sobě. V posledních dvou duelech remizovali bez branek.

Jihočechy vedl v roli hlavního trenéra dosavadní asistent Lerch, jenž ve čtvrtek na poslední podzimní kolo nahradil Zápotočného. Dočasný kouč udělal oproti středeční porážce 0:2 s Hradcem Králové hned šest změn v základní sestavě. Pouze na lavičce začal kapitán Havel, jehož místo ve středu obrany obsadil devatenáctiletý stoper Čoudek. Pásku převzal útočník Ondrášek. V brance po osmi ligových kolech dostal před Šípošem přednost Janáček.

Kam o víkendu v Praze za sportem?

Už ve druhé minutě postupoval Šigut po chybě domácí obrany sám na Jedličku, který ale včas vyběhl a odražený míč poslal Suchan těsně vedle levé tyče. Na druhé straně byl blízko gólu Prekop, jehož pokus z bezprostřední blízkosti zblokovali domácí obránci. Slovenský útočník měl ještě větší šanci po čtvrthodině hry. Jeho střela prošla Janáčkovi pod tělem, českobudějovický gólman se ale ještě stihl natáhnout za sebe a zastavit míč na brankové čáře.

Divácky atraktivní úvod zakončila akce ze 17. minuty. Čermák našel obloučkem za obranu Suchana, kterého skvělým reflexem vychytal Jedlička. Následně tempo opadlo a průběh zbytku první půle potvrzoval, že proti sobě nastoupily týmy s nejhorší ligovou ofenzivou. Oba celky mají na kontě 15 branek stejně jako Pardubice a Teplice. Až v 41. minutě se dostal k zakončení z hranice vápna domácí Hůlka, slabší nohou ale přestřelil.

Nástup rozhodl. Sparta jde dál v Evropské lize. A teď Hanciho, hlásí Krejčí

Vyrovnaný průběh pokračoval i po změně stran. Po hodiny hry Puškáč při závaru před bránou přiťukl míč Kozákovi a Janáček se musel obětavě vrhnout pod nohy střídajícího útočníka. Největší šanci měl v 70. minutě českobudějovický Hellebrand, jehož táhlá střela z 25 metrů skončila na břevně.

V 75. minutě si Jedlička poradil s Alliho únikem z úhlu. O pět minut později se dostal po dalším závaru po rohovém kopu do zakončení Kadlec, zblízka ale skrumáž před sebou a Janáčka neprostřelil. V závěru se neprosadil ani hlavičkující Puškáč, a tak necelé čtyři tisícovky diváků v Ďolíčku opět gól neviděly. "Klokani" doma remizovali bez branek i ve středeční dohrávce s Libercem.

Dohrávka v Ďolíčku bez gólů. Klokani remizovali s Libercem

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Veselý (Bohemians): "V posledních utkáních podzimu se ukázal v plné nahotě náš největší problém, což je produktivita. Věděli jsme, že to bude těžké utkání, třeba i o jednom gólu. Mrzí mě, že jsme si nepomohli ani standardní situací. Neměli jsme úplně málo šancí, ale i Budějovice byly nebezpečné. Postupem času jsme se dostávali do křeče a ve finále jsme mohli i prohrát. Remíza je nakonec zasloužená. Zaplaťpánbůh, že je konec podzimu, vzhledem k herní nepohodě a zdravotnímu stavu nám pauza přijde vhod. Snad to bude na jaře lepší."

Jiří Lerch (Č. Budějovice): "Šli jsme do zápasu s tím, že se musíme konečně bodově odpíchnout. Hráči byli po středeční porážce psychicky složení, snažili jsme se jim vtlouct do hlavy, že na to musejí zapomenout. S dnešním výkonem jsem spokojený. Zlepšili jsme obranu a byli jsme i nebezpeční v ofenzivě. Během těch pár dní jsme zapracovali hlavně na psychice a organizaci defenzivy, ve které jsme i trochu experimentovali. Nějaké šance soupeř měl, ale nás podržel gólman Janáček. Změny ve vedení klubu jsme v kabině moc neřešili. Vedení s námi o tom nemluvilo, cítili, že se musíme soustředit na poslední zápas."

První poločas stačil. Slavia rozstřílela Servette a vyhrála skupinu

Bohemians Praha 1905 - Dynamo České Budějovice 0:0

Rozhodčí: Hocek - Kubr, Leška - Zelinka (video). ŽK: Kadlec - Čermák, Alli. Diváci: 3712.

Bohemians: Jedlička - Dostál, Kadlec (88. Köstl), Vondra, Hybš - Hůlka, Hrubý (46. Mužík) - Beran (57. Jánoš), Prekop (46. Kozák), Hála (74. Kovařík) - Puškáč. Trenér: Veselý.

Č. Budějovice: Janáček - Nikl, Čoudek, Králik, Sladký - Šigut (41. Alli), Suchan, Čermák (88. Havel), Hellebrand, Osmančík (46. V. Hora) - Ondrášek (58. Adediran). Trenér: Lerch.