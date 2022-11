Úvod zápasu byl ze strany Savie opravdu dominantní a kdo se zpozdil o pět minut, přišel o polovinu gólů. "Vstup Slavie byl výborný, ale jen díky našim chybám, to mě hrozně štve. Takhle vstoupit do zápasu proti Slavii, to prostě rozhodne. Měli jsme mít obranu lépe zorganizovanou, špatně jsme komunikovali," postěžoval si zlínský kouč Jan Jelínek na katastrofální pětiminutovku jeho svěřenců.