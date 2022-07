PODÍVEJTE SE: Utajená generálka: Slavia prohrála na hřišti druholigové Líšně

Původně to vypadalo, že obě pražská "S" mají své generálky před prvními ostrými zápasy dávno za sebou a test před startem nového ročníku FORTUNA:LIGY obstaral úvodní zápas 2. předkola Evropské konferenční ligy. Slávisté se ale rozhodli o víkendu sehrát přípravný duel a na své tréninkové hřiště do Edenu si pozvali druholigovou Líšeň. Po dohodě obou klubů se hrálo za zavřenými dveřmi a brněnskému celku se podařilo to, co se poslední roky většině soupeřům nepovedlo - Pražany porazit (4:2)!

Fotbalisté Líšně (v modrém) porazili v generálce na ligu pražskou Slavii. | Foto: Deník/VLP Externista