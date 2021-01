„Hra se mi ale moc nelíbila. Jsem rád, že jsme byli efektivní v útočné fázi,“ nešetřili přes na první pohled hladkou výhru svých svěřenců trenér Václav Kotal.

A měl pravdu, zápas rozhodla výborná efektivita sparťanů. Hned z první střely na branku otevřel už ve třetí minutě skóre Juliš, který si jedenáctým gólem upevnil vedení v tabulce střelců.

Pak to ovšem ze strany Pražanů úplná hitparáda nebyla. „Soupeř byl velmi důrazný. My jsme chtěli kombinovat zezadu, ale spoustu akcí jsme buď zkazili přihrávkou, prohráli jsme souboje nebo měli špatný výběr místa. Každá třetí přihrávka končila prohraným soubojem nebo jsme míč ztratili. Soupeř nám nedal moc prostoru, dobře nás napadal a my jsme se s tím nedokázali vyrovnat,“ pokračoval Kotal.

Opava je v tabulce stále poslední. „Jsme smutní z výsledku, ale zase máme radost z toho, jak jsme se prezentovali. Takhle jsme chtěli hrát, i když už ve třetí minutě nás soupeř potrestal,“ řekl opavský trenér Alois Skácel. „Hraje se na góly, v tom byla Sparta lepší.“ Jeho kolega Kováč, který má bohatou sparťanskou minulost jako hráč i jako trenérský asistent, chyběl kvůli koronaviru.

Klid do sparťanských řad dala až 73. minuta, kdy se do vlastní sítě nešťastně trefil opavský Čvančara a v poslední minutě dal definitivní podobu výsledku Plavšič.

„Musíme hrát mnohem lépe, s takovým výkonem nebudeme dlouhodobě vyhrávat,“ přiznal nejlepší ligový kanonýr této sezony Lukáš Juliš.

Podruhé za sebou nastoupil v obraně Sparty mladík Vitík, který dnes oslaví osmnácté narozeniny. A po čistém kontě v Ostravě se podílel i na tom opavském. „Ukazuje, že patří do základní sestavy. Prakticky patřil k nejlepším hráčům, co se týče soubojů. Chodil do soubojů, vyhrával je a jeho hra vynikla,“ těšilo Kotala.

Tím ale jeho chvála končila. „Když vidíte, že jeden z nejlepších hráčů je ten nejmladší, je něco špatně. Nemáme to jednoduché, dvě utkání po sobě nehrajeme ve stejné sestavě. Je to složité, ale to nás určitě neomlouvá. Některé situace řešíme naivně a špatně,“ dodal.

I když k nim Sparta dokráčela po úporném výkonu, tak tři body se prostě počítají. Jestli se její hra zlepší ke Kotalovo spokojenosti, se uvidí už v neděli, kdy na Letnou přijede Mladá Boleslav.

Slezský FC Opava – Sparta Praha 0:3 (0:1)

Branky: 3. Juliš, 73. Čvančara (vlastní), 90. Plavšič. Rozhodčí: Julínek – Dobrovolný, Dohnálek. ŽK: Helešic, Březina, Hellebrand - Vitík.

Opava: Fendrich – Březina, Didiba, Žídek – Tiéhi – Mondek (87. Hrabina), Hellebrand, Nešický, Helešic (46. Kania) – Holík (84. Dedič), Čvančara (84. Juřena). Trenér: Alois Skácel.

Sparta: Nita – Vitík, Plechatý, Hancko – Vindheim, Sáček, Karabec (46. Pavelka), Dočkal (78. Souček), Hanousek – Juliš (78. Kozák), Karlsson (64. Plavšič). Trenér: Václav Kotal.