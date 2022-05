"Vážím si každého jednotlivého momentu dnešního večera. Když jsem koukal po tribunách, tak myslím, že přpišli i lidi, kteří by třeba jinak nedorazili, ale chtěli mi naposledy zamávat. Tak toho si moc vážím. To asi nejemotivnější pro mě bylo až teď na konci, když jsem viděl slzy dojetí v očích některých lidí," přiznal Dočkal.

Když po půl hodině hry fauloval Šimko Dočkala a rozhodčí nařídil penaltu, všichni čekali, že to bude právě on, kdo penaltu kopne. Ale vzal si ji tradiční penaltový střelec Hancko. "Cítil jsem, že ta penalta v zápase bude a už jsem nad tím přes den přemýšlel. A říkal jsem si, že bychom neměli nic měnit, že Hanci je v tom stoprocentní a že to je zápas v lize, za tři body. Byl jsem rozhodnutý, že mu případně řeknu, ať ji jde kopat jako ve všech zápasech předtím. Museli jsme k tomu přistupovat jako k ostrému zápasu," poznamenal.

Po přestávce mu ale úsměv trochu zhořkl. Slovácko dvěma góly otočilo na 1:2. "Jsem moc rád a vděčný, že jsem měl tuhle možnost rozloučit se před našimi fanoušky. Děkuju všem, že přišli, i klubu, že to uspořádal. A spoluhráčům, u kterých jsem viděl, že jim záleží na tom, aby ten večer pro mě byl speciální. Abych si ho pamatoval. Dorazili i lidi, kteří jsou v mé kariéře a životě důležití a na fotbale třeba dlouho nebyli. To všechno jsem vnímal a byl to pro mě výjimečný večer. I když to nebyl zápas podle našich představ. Budu si tenhle večer navždycky pamatovat," usmíval se.

Mistři! Plzeň po čtyřech letech získala fotbalový titul, Slavia skončí druhá

Za pár dnů čeká Spartu derby na Letné, které uzavře ligovou sezonu a o dalších pár dnů později repete se Slováckem. Tentokrát ale půjde o hodně, o zisk poháru MOL Cup! "Bude to v dost ohledech jiné utkání. Odehráli jsme jich mezi sebou hodně a plus minus víme, co od sebe očekávat. Všichni na hřišti nechají všechno a víme, že to nebude snadné, nebude to snadné vítězství. Ale budeme moc chtít vyhrát a uděláme pro to všechno," vzkázal soupeři i fanouškům Bořek Dočkal.

Trenér Slovácka Martin Svědík neměl pro výkon svého týmu v prvním poločase pochopení. "První poločas to bylo od nás loutkové divadlo. Kdybychom přijeli vlakem hodinu před utkáním a dali si na nádraží klobásu, tak to vyšlo na stejno. Dělali jsme věci, které patřily spíš do zrychlené černobílé grotesky," řekl. "Druhý poločas byl diametrálně odlišný, mužstvo začalo pracovat daleko líp.Dobře jsme se naladili na středeční utkání poháru, byť nás ještě čeká Hradec. Schválně jsme vytížili některé hráče víc, některé míň, což nás čeká i v neděli. Hlavní příprava bude na středeční utkání," dodal.

Sparta Praha - 1. FC Slovácko 1:2 (1:0)

Branky: 31. Hancko z pen. - 54. Holzer, 81. Havlík. Rozhodčí: Křepský - Pečenka, Machač - Orel (video). ŽK: Höjer - Šimko, Vecheta. Diváci: 7093.

Sparta: Heča - Suchomel, Vydra, Hancko (46. Vitík), Höjer - Pešek (66. Ryneš), Souček, Karabec, Dočkal (60. Hložek), Haraslín (66. Čvančara) - Minčev (82. Sáček). Trenér: Horňák.

Slovácko: Borek - Tomič, Kadlec, Šimko (46. Daníček), Kalabiška - Kohút (63. Sadílek), Ljovin, Havlík, Holzer (83. Divíšek) - Vecheta (73. Cicilia), Jurečka (64. Juroška). Trenér: Svědík.