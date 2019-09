Slávistický tábor se akci snažil otočit ve svůj prospěch, když šéf klubu Jaroslav Tvrdík vyzval příznivce, aby se k plyšákové palbě přidali a za každého z nich slíbil poslat 100 korun na účet nadace Donor (transplantační jednotka léčby leukémie dětí FN Motol).

Množství krys a dalších zvířátek nebylo natolik závratní, aby nějak odsunulo start zápasu. Pořadatelé si s plyšovou záplavou poradili rychle. Muže se sparťanskou minulostí v červenobílých barvách se tak snažila zaplněná Letná rozhodit alespoň hromovým pískotem.

Mentální příprava

„Rivalitu znám, emoce tam jsou, rozumím jim. Připravoval jsem se v hlavě už před zápasem, aby mě nic nerozhodilo. Zapůsobí to na vás. Strávil jsem tady dlouhý čas, přiznal David Hovorka.

Ve středu obrany ale předvedl další skvělý výkon, pískot z ochozů ho nerozhodil. „Mám to docela rád. Dřív jsem z toho byl nervózní, ale postupem času to beru ve svůj prospěch a užívám si to. Je to tenký led, ale zvládli jsme to, byli jsme koncentrovaní,“ podotkl Hovorka.

Největší pozornost však samozřejmě byla upřena na Stanciua. Rumunská hvězda je největším trnem v oku pro fanoušky Sparty. „Klobouk dolů, jak to zvládl. Nepamatuji si, že by měl někdo mentálně náročnější zápas v Česku. Zavřel se do vnitřního světa, jak jsme po něm chtěli. Prvních pět minut bylo vidět, že to na něj dolehlo, ale pak se chytil. Splnil vše, co jsme po něm žádali,“ pochvaloval si trenér Trpišovský.

Bez velkých rozmíšek

Na sociálních sítích se před zápasem objevovaly i výzvy, aby si vzal ofenzivního záložníka někdo do parády. Přidal se i Lukáš Vácha. „Kosy ven,“ psal na Twitteru. „Tvrdě, ale ve zdraví,“ dodával ještě.

Muži v rudém se však na trávníku na svého nedávného spoluhráče takovým způsobem nezaměřili. I přes dvě červené karty proběhl zápas až na jednu menší strkanici relativně v klidu. „Na hřišti to bylo fair play, k čemuž přispěly oba týmy. Některé minulé zápasy se zvrhly ve válku a boj. Tentokrát se ale nikdo nenechal do ničeho zatáhnout,“ ocenil Trpišovský.