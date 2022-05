Růžky občas vystrčili i hosté, nadějnou Buchovu střelu zlikvidoval včasným skluzem Horovka. Těsně před odchodem do šaten pak Staněk zlikvidoval nepříjemnou střelu Traorého.

První půle se hrála o něco déle, než se plánovalo, důvodem byly dýmovnice domácích fanoušků. Hráči museli čekat, až se mlha na hřišti rozptýlí.Podle očekávání pokračoval opatrný fotbal i po změně stran. Šance byly dílem spíše náhody než nějakého drtivého tlaku jednoho ze soupeřů. Na straně domácích to zkoušel hlavou Tecl, na opačném konci hřiště se rval do dobré příležitosti Beauguel.

Už to vypadalo, že se diváci gólu nedočkají, ale to, co se dělo v pětiminutovém nastavení, nebylo pro jedince se slabším srdcem. Nejprve v 91. minutě rozhodčí po konzultaci s kolegou u videa nařídil penaltu pro Slavii, kterou proměnil Kúdela. Prakticky z protiútoku po rozehrání fauloval Hovorka a z penalty srovnal Beauguel. Emoce mezi střídačkami explodovaly, Trpišovského asistent Jaroslav Köstl dostal červenou kartu. Pro francouzského útočníka šlo o šestnáctou trefu v sezoně (Jurečka ze Slovácka vede o gól) a nakonec může mít cenu zlata…

"Závěr byl hektický, ale kluci to ubojovali a jsme strašně spokojeni," pochvaloval si plzeňský kouč Michal Bílek. Podle něj ale ještě rozhodnuto není. "Po zápase se budeme radovat, ale další den už budeme myslet na další zápas," dodal.

Na straně slávistů bylo pochopitelné zklamání. "Nebyli jsme důrazní v šestnáctce, tam se dnes rozhoduje. Plzeň přijela pro bod, spoléhala na brejky a my se tam těžko dostávali. Vyložené šance jsme neměli, Standa Tecl šel sám, jinak to bylo těžké," poznamenal slávistický kapitán Ondřej Kúdela. "Plzeň zdobilo to, co jí zdobí celou sezonu, produktivita," uznal kouč Trpišovský.

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 1:1 (0:0)

Branky: 90.+1 Kúdela z pen. - 90.+5 Beauguel z pen. Rozhodčí: Frankowski - Boniek, Winkler - Jakubik (video, všichni Polsko). ŽK: Hovorka - Havel, Kopic, Staněk, Hejda. ČK: 90.+4. Köstl (asistent trenéra Slavie). Diváci: 18.732.

Slavia: Mandous - Bah, Kúdela, Hovorka, Oscar - Holeš (83. Talovjerov), Hromada (83. Jurásek) - Lingr (79. Schranz), Traoré (63. Provod), Olayinka - Tecl (63. Sor). Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Staněk - Santos, Hejda, Pernica - Kopic (90.+4 Trusa), Kalvach, Bucha (90.+4 Čermák), Havel - Sýkora (64. Chorý), Mosquera - Beauguel. Trenér: Bílek.