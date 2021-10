Dvakrát vedli, přesto zápas nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Sparta v neděli odpoledne remizovala na hřišti ostravského Baníku 2:2 a téměř patnáct tisícovek diváků vidělo pořádné drama. A také tři penalty. Každý tým proměnil jednu, sparťan Dočkal při této standardce selhal.

Utkání 13. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Sparta Praha, 31. října 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

"Baník odehrál velice dobré utkání s velkou podporou fanoušků, my si ale zápas pokazili sami. Necháme si dát dva góly po našich chybách. Baník měl také šance, které neproměnil, ale góly jsme dostali po situacích, kdy jsme měli deset vteřin před tím míč pod kontrolou. O to víc mě to mrzí," postěžoval si trenér Pražanů Pavel Vrba.