Fanoušci Sparty i Slavie jsou nelítostní a neodpouštějí, když někdo přestoupí z jednoho tábora do druhého. Obzvlášť, když se hrdě k hlásí k jedněm barvám, aby pak v klidu vyznával ty druhé. „Neodejdu ze Sparty, dokud s ní nezískám nějakou trofej,“ vzkazoval fanouškům Stanciu.

Po ročním angažmá na Letné si vše ale rozmyslel a přestoupil do saúdskoarabského Al Ahlí. Tam se mu nedařilo podle představ, dohadoval se s klubem kvůli penězům a projevil přání přejít zpět do Evropy, do Prahy…

A vrátil se.

Jenže místo Letné zvolil Eden. A rázem se stal u příznivců Sparty veřejným nepřítelem číslo 1. Tenhle příběh už každý dobře zná. O víkendu se však napíše jeho nová kapitola.

Stanciu se musí připravit na to, že jakýkoliv jeho dotyk s míčem bude provázet ohlušující pískot a urážky z vyprodaných tribun. Fanoušci rudých barev dokonce svolávají akci Krysa pro krysu a nabádají všechny, aby nakoupili plyšové krysy, prasátka a házeli je na hřiště. „Sparta není jen džob. Klubismus je důležitou součástí našeho života,“ stojí v jejich prohlášení.

Jsme si vedomi toho, ze dluzime Sparte za vynikajici hrace, ktere nam prenechala. Proto za kazdeho plysaka na plose dame 100 Kc na ucet nadace Donor (transplantacni jednotka lecby leukemie deti FN Motol). K podpore projektu “Plysaci do Motola” se prida svymi prispevky cely klub. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 19, 2019

„Hlavně doufám, že nevyběhnou na hřiště živá prasata,“ směje se slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Ten vůbec neuvažuje, že by svou oporou nepostavil. „Vůbec nespekuluje a chce hrát. On je takový, že se na hřišti zavře do svého vnitřního světa. A čím bouřlivější atmosféra, tím lépe. Bude ho to ještě víc motivovat,“ říká.

Pikantní to bude i pro bývalé spoluhráče ze sparťanské kabiny. „Přejít ze Sparty do Slavie? Navíc po takových prohlášeních? To se nedělá,“ usmívá se hořce sparťanský kapitán Martin Frýdek. Na jedné straně Stanciu, na druhé Kanga. Tohle derby zkrátka bude stát za to.