Pár dnů před startem nové sezony se na Letné hlásí pátá letní posila Sparty. Je jí jednadvacetiletý reprezentant Gambie James Gomez. Do Prahy přestupuje z dánského klubu AC Horsens.

James Gomez, jednadvacetiletý stoper z Gambie - nejčerstvější posila Sparty. | Foto: AC Sparta Praha

„James je mladý talentovaný hráč, který má ve svém věku už čtrnáct startů za seniorský národní tým své země. Je to hráč s fyzickými předpoklady, který má schopnost konstruktivně založit útočnou fázi. Vidíme v něm potenciál, který chceme rozvíjet," říká pro klubový web sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Do evropského fotbalu se Gomez přesunul z Afriky v roce 2020, a to do zmiňovaného Horsens. Tam se vypracoval do základní sestavy a začal dostávat i pozvánky do gambijské reprezentace, která bojuje o účast na Africkém poháru národů.

„O žádném jiném klubu jsem neuvažoval, byla to jen Sparta, a to už nějakou dobu. Je to klub, který je zvyklý vyhrávat. To je přesně to, co potřebuji. Jsem tady, abych klubu pomohl co nejvíce vyhrávat trofeje, které si přeje. Myslím, že mám síly pomoci týmu. Jsem fyzicky silný a celkem rychlý,“ řekl fanouškům na klubovém televizi.

Výhodou bude, že se během svého angažmá v Horsens naučil dánštinu, na Letné totiž šéfuke kouč Brian Priske. „Dánsky už trochu rozumím. Osobně jsme se nepotkali, ale myslím, že jsem proti němu hrál v dánské lize. Těším se na to, až se setkáme osobně,“ dodala s úsměvem aktuální sparťanská posila.

