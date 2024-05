/FOTO, VIDEO/ Nádherným gólem se na důležité výhře fotbalistů Slavie 3:0 doma nad Plzní podílel liberijský reprezentační záložník Oscar Dorley. "Nečekal jsem to z takové dálky, ale jsem za to moc rád," smál se po zápase při rozhovoru pro klubovou televizi.

Parádní trefu, která znamenala gól na 2:0, věnoval svojí mamince. "Je to můj největší fanoušek," vysvětloval.

Bylo jasné, že chtějí-li slávisté živit alespoň teoretickou šanci na mistrovský titul, musí Plzeň bezpodmínečně porazit. "Chtěli jsme proti Plzni uhrát takový výsledek, hodně to pro nás znamená. Každý hráč si byl vědom, jak důležitý zápas to pro nás je. Všichni do toho dali všechno. A věděli jsme, jakou kvalitu mají. Dokázali jsme je eliminovat," řekl k průběhu vítězného utkání.

Slavia odmítla sparťanské oslavy. Plzeň přehrála 3:0

Kromě své maminky se zmínil rovněž o fanoušcích červenobílých barev. "Chceme jim poděkovat, protože oni nás neopustí. Jsou stále s námi. Dávají nám podporu, kterou potřebujeme. Jsme za všechno vděční," vzkázal Oscar Dorley.

Teď budou všichni doufat, že parta z Edenu vyhraje na Slovácku a Sparta naopak ztratí v Mladé Boleslavi. "Budeme bojovat, každé utkání je pro nás finále. Poslední dva zápasy potřebujeme vyhrát," dodal.

Rozhovor Oscara Dorleyho pro Slavia TV: