Vršovické derby patřilo k těm utkáním, o kterých se říká: „Byl to zápas dvou tváří.“ Po prvním poločase vedla Bohemka, ve druhém nás Slavia přejela.

Musím ale říct, že i v první půli, přestože Slavia prohrávala 0:1, bylo vidět, že její mužstvo je živější. Dostávali se do takových pološancí, měli tam spoustu přihrávek před branku. Naštěstí pro domácí to ještě nedopadlo špatně.

Po změně stran ale vývoj utkání ovlivnil začátek. Penalta, která byla nebyla, to nevím. Stejně se to už nezmění. Slavia ale byla jasně lepší. My jsme jí to také umožnili i tím, že náš brankář neměl zrovna dobrý den. Stoperovi Köstlovi to také tolik nevyšlo… Je však opravdu potřeba říct, že Slavia si zasloužila vyhrát.

V utkání padlo hodně branek ze standardních situací. Slavia dvě z penalt, jednou skórovala po rohu, Bohemka po trestném kopu a závaru. Nevím přesně, jaké jsou současné statistiky, ale připomnělo mi to dobu, kdy jsem hrál já.

My jsme dávali šedesát procent gólů ze standardek. Rohy, penalty, trestňáky. To jsou důležité situace v zápasech, když se člověk tolik nedostane do šancí ze hry, nebo je nepromění. Potom je dobře mít v týmu někoho, kdo standardky umí zahrávat a může tím zápas rozhodnout. Tady si musím trošku postesknout, že snad žádný klub nemá nějakého výrazného specialistu, který by tomu věnoval čas a piloval to. Přitom to klubu může přinést hodně bodů.

Pokud jde o penalty, ani při nich neočekávám, že by někdo zkoušel můj dloubák. To musí mít hráč natrénováno a nemůže to jen tak z voleje zkusit. Já spíše sleduji chování brankářů. A v devětadevadesáti procentech případů by z dloubáku byl gól.

Nejvíc mě na derby potěšila atmosféra. Plný stadion, umělé osvětlení, to byla paráda. Od toho umělé osvětlení na stadionu je, aby se pod ním hrálo. I pro diváky je ta hra zdánlivě rychlejší, atraktivnější. Nevím, proč se nehraje víc zápasů ve večerních časech?