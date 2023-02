S domácími to ovšem nikterak nezamávalo a hráči v zelenobílém se hnali za vyrovnáním Prekop hlavou minul, poté na míč těsně nedosáhl. Na druhé straně domácí přežili střelu Čvančary do tyče a těsně před odchodem se po nešikovné ruce Vitíka domácí fanoušci radovali z vyrovnání… předčasně, Puškáč penaltu neproměnil, Kovář míč vyrazil nohou.

Opět šťastná ruka trenéra. Brno porazili střídající Ewerton s van Burenem

Co se domácím nepovedlo na konci první půle, podařilo se na začátku té druhé. Klokani na soupeře vlétli a perfektní střelou srovnal Čermák. Pak ale přišla gólová smršť hostů. V 56. minutě napálil dělovku pod břevno Haraslín, vzápětí proměnil penaltu Krejčí a třígólovou desetiminutovku pak završil Čvančara. Rozhodčí v závěru ukázal na penaltovou značku potřetí. Krejčí fauloval Puškáče, který tentokrát nechal míč Čermákovi a ten se nemýlil. Jiskřičku domácí naděje ale poté sfoukly góly Kuchty s Minčevem.

Fotbalisté Bohemians tak po dvou výhrách poprvé v letošním roce prohráli mistrovský zápas, v tabulce FORTUNA:LIGY ale drží skvělé páté místo. Sparta si zkrátka jezdí do Ďolíčku pro body, neprohráli v něm od listopadu roku 2001. A ještě trochu ze světa statistik… v samostatné české soutěži Bohemians dostali šest gólů v jednom zápase úplně poprvé.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Kromě prvních pěti minut jsme do zápasu nevstoupili dobře. Sparta nás začala postupně přehrávat paradoxně v disciplíně, která by měla být vlastní nám, tedy v osobních soubojích a v zisku druhých míčů. Možná nebyla herně o tolik lepší, ale rozhodně byla nebezpečnější. Do druhé půle jsme udělali nějaké změny, brzy jsme srovnali a v našem největším tlaku, když se zdálo, že bychom mohli výsledek i otočit, jsme inkasovali po standardní situaci a následně další gól z penalty. Ve standardních situacích jsme selhali, dneska jsme si to vyžrali komplet. Šest gólů je strašně moc, doma to bolí o to víc. Je potřeba umět zápasy dohrát, ne se nechat takhle dotrhat. Sparta vyhrála zaslouženě, i když to koušu strašně těžce."

Brian Priske (trenér Sparty): "Určitě to byl náš nejlepší zápas na jaře. Mám radost, že dnes ukázal tým mentální sílu, hlavně za stavu 1:1. Víme, že máme hráče dobře fotbalově i takticky připravené, ale v některých zápasech jsme měli problémy s psychickou odolností. Těší mě, že se prosadili všichni útočníci, Kuchtovi gól zase zvedne sebevědomí. Po takovém zápase je těžké mluvit o nějaké nespokojenosti, ale víme, že situace před inkasovanými brankami jsme mohli řešit lépe. Zápasy s nulou ale přijdou, hráči pracují tvrdě, postupně se k tomu dostaneme. Bohemians neinkasovali ze standardní situace v sezoně ani jednou, takže mě velmi těší, že jsme jim dali po standardce tři góly."

Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 2:6 (0:1)

Branky: 48. a 70. z pen. Čermák - 15. a 60. z pen. Ladislav Krejčí II, 56. Haraslín, 67. Čvančara, 81. Kuchta, 90.+2 Minčev. Rozhodčí: Szikszay - Kříž, Vlček - Orel (video). ŽK: Prekop, Hůlka - Čvančara, Wiesner. Diváci: 6012.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Petrák, Vondra - Dostál (77. Nový), Jindřišek, Čermák, Kovařík (77. Mužík) - Matoušek (86. Novák), Prekop (46. Beran) - Puškáč (86. Hála). Trenér: Veselý.

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Sadílek (89. Laci), Kairinen, Zelený - Čvančara (71. Mabil), Haraslín (83. Minčev) - Kuchta (89. Daněk). Trenér: Priske.