Sparta tak po čtyřech výhrách v řadě (což bylo před časem nevídané) poskočila na čtvrté místo tabulky a zajistila si účast ve skupině o titul. Na třetí Jablonec ztrácí pražský celek dva body. Opava bude mít naopak strach o ligovou příslušnost, protože klesla na poslední příčku soutěže.

Domácí trenér Václav Kotal nechal odpočívat některé členy základní sestavy – například Frýdka, Bořka Dočkala nebo Michala Sáčka. Debut od začátku zápasu si tak odbyl mladík Karabec, po dlouhé době chytal Florin Nita a na krajích obrany nastoupili Andreas Vindheim a Matěj Hanousek. Také opavský kouč Jiří Balcárek sáhl ke změnám v sestavě. Podle informací Deníku však u týmu končí a tým povede bývalý sparťanský asistent a reprezentat Radoslav Kováč.

„Tlak ve Spartě je pořád a my chceme každé utkání vyhrát. My jsme byli devátí a za čtyři zápasy jsme se dostali na čtvrté místo. Já si myslím, že jsme pod dostatečným tlakem neustále. Chceme každé utkání vyhrát. Není to tak, že bychom se šetřili a spekulovali. Já takovou povahu nemám. Jestliže vyhrajete, nemusíte se na nikoho ohlížet,“ prohlásil pro klubový web sparťanský kouč Kotal.

Na první vážnější akci se čekalo pouhých jedenáct minut. Sparta výborně zakombinovala. Dlouhý Kangův pas si dobře zpracoval Vindheim, přihrál Karabcovi, který míč posunul David Mobergu Karlssonovi a ten z první míč a Kozák ho uklidil do sítě – 1:0. Opavou však rychlá branka až tak neotřásla, snažila se o sympatický výkon.

O pár minut později měl velkou šanci Bojan Dordić, který však hlavičkoval pouze do rukavic brankáře Nity. Sparťanský gólman musel boxovat balon vzápětí pro Řezníčkově trestném kopu.

Ve 28. minutě mohl skórovat Karabec, ale jeho střelu vyrazil opavský brankář Vilém Fendrich. Následně po Trávníkově rohovém kopu odvrácel balon do bezpečí Jan Žídek. Pak nebezpečně hlavičkoval domácí stoper Dávid Hancko.

Po deseti minutách druhého poločasu se naskytla Spartě slušná standardka. Guélor Kanga rozehrál balon na Adama Hložka, jeho ránu ovšem Opavští zablokovali. Slezané hrozili i po přestávce. Sparťané navíc promarnili příležitost ke druhému gólu, když Kozák dával ve vápně přednost Karlssonovi, jenž nedokázal trefit prázdnou branku.

V 66. minutě kopala Opava rohový kop a balon se po Žídkově hlavičce odrazil od sparťanského stopera Lukáše Štetiny do tyče. O pár minut později tak tým z Letné rozhodl o vítězství. Karabec po kombinaci s Hložkem našel volného Frýdka, který tečovanou střelou dal druhý gól. V závěru ještě mohl skórovat střídající Georges Mandjeck, při chuti byl i talent Hložek, Opavští rovněž měli pár nadějných útoků, avšak výsledek už se nezměnil.

„Vítězství se rodilo těžko. Byl to víc boj než fotbal. Jsem ale rád, že jsme udrželi ve třetím utkání v řadě nulu. To bylo pro nás velice důležité. Přece jen se nám podařilo překonat úpornou obranu a vstřelit alespoň dva góly,“ zhodnotil utkání Kotal.

Sparta Praha – SFC Opava 2:0 (1:0)



Branky: 11. Kozák, 71. M. Frýdek. Rozhodčí: Marek – Vodrážka, Batík. ŽK: Trávník, Hancko, Štětina – Žídek.

Sparta: Nita – Vindheim, Štetina, Hancko, Matěj Hanousek – Hložek, Trávník (46. Sáček), Kanga (76. Dočka), Karabec (76. Mandjeck), Moberg Karlsson (65. Frýdek) – Kozák (65. Teteh). Trenér: Václav Kotal.

Opava: Fendrich – Hrabina, Hnaníček, Žídek, Helešic - Mondek (75. Sus), Schaffartzik, Řezníček, Jursa (78. Železník), Dordič (83. Ščudla) – Juřena (83. Texl). Trenér: Jiří Balcárek.