Na první zajímavý moment se čekalo do desáté minuty. Hellebrand rozběhl Helešice, který se dostal až ke střele, jenomže minul branku. V 19. minutě byla k vidění další zajímavá akce ze strany domácích. Harazim dostal dlouhý balon, ve vápně našel Hellebranda, jehož přihrávka ale před brankou nikoho nenašla.

O pět minut později kopali hosté roh. Ke střele se dostal Vondra a jen o kousek minul bránu. Obdobně si na druhé straně vedl Mondek. Ve 34. minutě nezachytil Didiba balon, toho se zmocnil Osmančík. Didiba ho následně fauloval a sudí Denev nařídil penaltu. K její exekuci se postavil Puškáč, ale Digaňa ho vychytal. A penalta se kopala i na druhé straně. Faul Keity na Dediče ještě musel posvětit VAR. Míč si vzal Helešic a s přehledem poslal domácí do vedení. V samotném závěru sahali Klokani po vyrovnání. Ljovin se dostal do dobré šance, avšak jeho střelu zlikvidoval Digaňa.

Druhý poločas vyšel Klokanům

Vstup do druhého poločasu vyšel Klokanům. V 57. minutě vypálil zpoza šestnáctky Květ. Digaňa míč vyrazil před sebe a nikým nehlídaný Puškáč vyrovnal. V 63. minutě musel střídat Jan Žídek, který si poranil koleno. Stalo se tak bez kontaktu se soupeřem. Dvacet minut před koncem mohl dokonat obrat Květ. Skvělý Digaňa ale Opavské udržel v naději.

Chvíli na to vyslal Dedič do brejku Helešice, který běžel ze strany na gólmana, nahrál na volného Mondeka, který ale na míč nedosáhl a podstoupil tvrdý soubboj s brankářem Lé Giangem. V 76. minutě Hrabina přesným centrem našel Rychlého, jenž se ocitl ve stoprocentní šanci. Branká Lé Giang super zákrokem míč vyrazil. Už v nastaveném čase měl tutovku Necid po přihrávce Pulkraba. Zkušeného útočníka ale vychytal výborný Digaňa. Nutno říci, že druhý poločas už tak dobrý ze strany Opavy nebyl.

Alois Skácel (trenér Opavy): „Utkání se pro nás vyvíjelo, tak jak jsme potřebovali. Hráli jsme nahoře a dostali jsme se snad do tří nebezpečných situací. Udělali jsme zbytečnou penaltu, kterou ale Digaňa chytil. Odměnou pro nás byl gól na 1:0. Druhá půle byla z naší strany vlažnější, špatně jsme dostoupili hráče a soupeř vyrovnal. Poté už jsme nebyli tak nebezpeční, ale bod je asi spravedlivý.“

Luděk Klusáček (trenér Bohemians Praha): „Trošku paradoxně Opava vyhrála první poločas, my druhý a byla z toho remíza. My jsme v prvním poločase prohospodařili výhodu, že hrajeme v klidu a že jsme fotbalovější. Měli jsme možností, které jsme měli vyřešit lépe. Ve druhém poločase, kdy jsme se do šancí už tolik nedostávali, se nám podařilo zápas srovnat. Domácí podali sympaticky a bojovný výkon. My jsme měli ale utkání vyhrát.“

SFC Opava – Bohemians Praha 1:1 (1:0)

Branky: 41. Helešic (penalta) – 57. Puškáč. Rozhodčí: Denev – Hájek, Ratajová. ŽK: Dedič, Didiba, Holík – Kosek, Ljovin, Vacek, Necid. Diváci: 366

SFC Opava: Digaňa – Harazim, Didiba, Hrabina, Žídek (65. Kulhánek) – Hellebrand, Večerka, L. Holík (59. Rychlý) – Mondek (82. Darmovzal), Dedič, Helešic (82. Kania). Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel.

Bohemians Praha 1905: P. Le Giang – M. Dostál, Krch, Vondra, Kosek (90. Musil) – V. Novák (81. Vacek), Ljovin, Květ, Osmančík (66. Pulkrab) – Keita (81. Kadlec), Puškáč (66. Necid). Trenér: Luděk Klusáček.