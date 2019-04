Rozhodnuto. Nováček FORTUNA:LIGY z Opavy bude hrát ve skupině o záchranu. Slezané na domácím trávníku nestačili na pražskou Spartu. Prohráli 0:3. Za celých devadesát minut pomalu netrefili branku. V neděli se představí znovu na domácím hřišti, a to s Karvinou.

První vzruch přinesl centr Karlssona a hlavička Štětiny. Hned z protiútoku vystrčila růžky Opava. Dva rohy v řadě ale problémy pro brankáře Heču neznamenaly. To už na trávníku nebyl Stáňa, který musel pro zranění střídat. Na druhé straně zatáhl balon Drchal. Místo přihrávky na volného Karlssona, ovšem o míč přišel.



Ve 25. minutě prověřil připravenost Šroma Hložek. S tímto pokusem si domácí gólman poradil. Ovšem o pár chvilek později už se skóre měnilo. Ze strany se po domácí ztrátě míče dostal do vápna Hanousek a střelou k tyči otevřel skóre – 0:1.



Ve 34. minutě utekl Karlsson, šel sám na Šroma, avšak ten ho vychytal. Opavě nešla upřít snaha, ale v její hře byla spousta nepřesností. V závěru sklepl Smola balon pro Zavadila, jeho střela z dobré pozice byla ale zablokována. O pár chvilek pálil vedle Zapalač, lépe by situaci vyřešil, kdyby míč přenechal Smolovi.