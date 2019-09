„Myslím, že tomu scházel jenom ten gól. Dneska to bylo hodně o první brance, kterou jsme bohužel nedali. Je ale aspoň dobře, že jsme ji ani nedostali,“ uvažoval po další remíze.

Mohlo to být i tím, že soupeř úporně bránil a do šance vás prostě nepouštěl?

Je to možné.

Co tedy bylo špatně?

Největší problém byl ten, že jsme nedali góla. Bylo to strašně bojovné utkání, tak jako to s Bohemkou bývá prakticky pokaždé. Rozhodla ta finální fáze.

Žádné extrašance se v utkání nenaskytly…

Bohemka tam neměla vlastně nic, my aspoň jednu tutovku na konci. I více šancí celkově. Nevadí, jedeme dál.

To sice jedete, ale doma jste stále nevyhráli.

Musíme prostě makat dál. Věříme, že se to jednou zlomí.

Kamil Vacek z Bohemians říkal, že ho překvapilo nenakropené hřiště…

Je pravda, že to bylo trochu sušší, ale na to se vůbec nevymlouváme. O poločase se to kropilo.

Čím to, že zrovna proti Bohemce vám to střelecky nejde? Je to váš čtvrtý zápas proti tomuto soupeři v řadě bez gólu…

Nevím, ani bych neřekl, že je to jejich stylem. Mně osobně se ale proti nim hraje nejhůř z celé ligy, je to pokaždé spíš o soubojích. Ale odehráli jsme lepší utkání než to poslední s nimi, kdy jsme v baráži prohráli 0:1.

Ale fotbal pro diváky to moc nebyl, souhlasíte?

Fanoušky vůbec nekomentuji.

Nemyslím fanoušky, myslím celkově diváky, co se třeba chtěli podívat na koukatelný fotbal.

No, i takové zápasy se hrají.

A většinou je hrajete zrovna proti Bohemce.

Je to tak.