Po jeho zákrocích sparťané schovávali zoufale hlavy do dlaní. Nestačil pouze na výborně trefenou ránu sparťana Davida Pavelky. Brankář Bohemians Patrik Le Giang byl největší oporou svého týmu.

Je pro vás remíza dobrým výsledkem?

Těžko se dá říct, zda je remíza ziskem, či ztrátou. Přeci jen jsme hráli s velmi silným týmem, jímž Sparta bezpochyby je. Samozřejmě jsme ale chtěli vyhrát. Vedli jsme a utkání chtěli uhrát tak, aby konec zápasu byl pro nás vítězný. Bohužel přišla inkasovaná branka na začátku druhého poločasu. Rozhodně se nemáme za co stydět, protože jsme podali skvělý týmový výkon.

Překonal vás pouze Pavelka…

Sparta měla roh a když už letěl míč, tak já jen viděl něčí nohu. Trefil to přesně.Překonal vás i Hložek, ale to vám pomohlo břevno.Snažil jsem se ho při té situaci ustáta čekat do poslední chvíle. Jakmile míč proletěl kolem mě a slyšel jsem břevno, modlil jsem se, aby spadl před bránu, nikoliv do ní. V té chvíli při nás skutečně stálo štěstí.

Chytal jste poprvé od května. Jak jste si zápas užíval?

Hrát proti Spartě je vždycky fotbalovým svátkem. Tak jsem utkání i bral a těšil se na něj. Také pro takové zápasy se vyplatí dělat všechno stále na sto procent.

Po čtyřech kolech má Bohemka tři body…

Los jsme měli sice těžší, ale jde jen o nějaké papírové předpoklady. Chceme vyhrávat v každém zápase. Budeme pokračovat v tvrdé práci a věříme, že body nám s takovými výkony budou jen přibývat.

Brankář jim zachytal fantasticky, chválí Hancko

Obrana Sparty měla v Ďolíčku plno práce. Domácí své aktivity dokázali ale využít jen jednou. V závěru první půle ji vyšachovali a na konci povedené akce stál skórující Dostál. Jinak klokanům odolala, oporou zadních řad byl opět stoper Dávid Hancko.

Jak berete bod z Bohemky?

Moc nás to mrzí, přijeli jsme vyhrát. Možná se na nás trochu podepsal ten program, v prvním poločase to bylo vidět, nohy nám nešly. Ale to nemůže být výmluva, tak to nemyslím, jsme mužstvo, které by to mělo zvládat. První poločas jsme měli snadné ztráty, Bohemka hrozila z brejků. To nebylo dobré. Ve druhé půli jsme ale myslím dobře odpověděli, bušili jsme do nich a dali jsme bohužel jen jednu branku.

Šancí bylo hodně, ale vedle gólu Pavelky už přišlo pouze břevno Hložka…

Jen závary, centry. Jenže Bohemka hrála na tři stopery, měli to ve vápně velmi dobře pokryté a dařilo se jim všechny centry odvracet. Brankář jim zachytal fantasticky. Všechny tyhle věci rozhodly o tom, že jsme nepřidali druhý gól. Nechybělo moc, ale vždycky něco ano.

Čtyři zápasy, deset bodů. Je to dobrá bilance?

Je to o dva méně, než jsme si přáli. Ale musíme brát i ten bod, nesmíme být negativní. Máme Evropskou ligu, v lize jsme neprohráli a teď jsou před námi před pauzou dva důležité domácí zápasy. Je třeba se na ně soustředit a zvládnout je. Jestli je teď deset bodů hodně nebo málo, to se uvidí po konci soutěže.