Brian Priske je pryč, trenérskou lavici obsadil jeho bývalý spolupracovník Lars Friis. Ten tak ve Spartě naváže na svou dosavadní osmnáctiměsíční štaci. Čeká jej však nová role. Jaký herní styl 48letý Dán vyznává a co má za lubem? I to se snaží rozklíčovat následující odstavce a řádky.

Pedant v tréninkovém procesu

Trenérská družina ze severu se v prosinci 2022 rozrostla o člena, jehož brýle by jen málokdo přehlédl. Na začátku zimy se na Letnou stěhoval Lars Friis. „(…) Co se týče tréninkového procesu jsem tak trochu nerd, hlavně co se týče ofenzivní části. To je to moje a opravdu se těším, až se tady do toho pustím,“ prozradil tehdy pro klubový web Friis, který doplnil realizační tým coby asistent, čímž navázal na předchozí známost s Brianem Priskem.

Trenérský životopis Larse Friise Dánský stratég vedl před svým příchodem do Prahy jako hlavní trenér Aalborg, tedy tým v tamní nejvyšší soutěži. Předtím šéfoval lavičce Viborgu. Friis sbíral zkušenosti také v realizačních mužstvech Aarhusu či anglickém Brentfordu. Na ostrovech měl na starost roli individuálního kouče a posléze v roce 2018 převzal místní B tým. V neposlední řadě strávil dlouhou dobu v Midtjyllandu, kde navázal spolupráci s Brianem Priskem.

Pravá ruka hlavního kouče odvedla v celku pražského „S“ nemalý kus práce. Když bylo třeba, Friis neváhal během zápasu vyběhnout směrem k trávníku a rozdávat útočné pokyny. V dlouhodobější perspektivě byl rozhodně znát progres ve hře na polovině soupeře. Zatímco v sezoně 2022/23 Sparta nasázela v průměru 2,17 branek na utkání, o rok později se jí podařilo střílet až 2,34 gólů na zápas. Letenský celek se zlepšil i v počtu střeleckých pokusů mezi tři tyče.

Sparťané zapracovali na brejkových situacích, ale i na ofenzivních fázích, kdy na ně čekala zatažená obrana. Rukopis brýlatého Dána se tak v průběhu času jeví poměrně zřetelně. Nutno dodat, že Pražané přivedli loni v létě Veljka Birmančeviče, který má na celé věci lví podíl. V rozestavení úřadujícího mistra obecně hráli prim křídelní obránci, jejichž řady vyztužil rychlonožka Angelo Preciado. Dá rozum, že kvalitnější kádr umožnuje větší variabilitu, s níž mohou trenéři naložit po svém.

Priskeho svěřenci dosáhli po 23 letech na dva ligové tituly za sebou a v nedávno skončené sezoně uzmuli i trofej pro vítěze MOL cupu, čímž dovršili double. Po bohatých sklizních však došlo k velké personální změně. 48letý Friis se ujmul kormidla po loučícím se strůjci Brianu Priskemu, jehož ulovil nizozemský Feyenoord.

Nová výzva a Liga mistrů

Novopečený lodivod ve svém prvním rozhovoru po povýšení hovořil mimo jiné o receptu na udržení vítězné euforie: „Abyste byli úspěšní, tak musíte být neustále hladoví. Neustále musíte analyzovat, co jste udělali a jestli by to šlo ještě lépe a kde přesně je onen prostor pro zlepšení. Toto je ultimátní hnací motor.“

Co vlastně zůstalo současné Spartě dosud zapovězeno? Účast v Lize mistrů. Určitě také na místenku do milionářské soutěže Friis pomyslel, když hovořil o budoucích krocích. On sám chce sice dle svých slov navazovat na dosavadní práci, jeho zápal pro ofenzivní hru však nelze přehlédnout. Nedá se čekat, že v herní filozofii týmu dojde k revoluci, ovšem nic netrvá věčně.