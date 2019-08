Do první velké šance se dostali hosté. Krmenčík prodloužil centr na zadní tyč, kde ve skluzu Řezník zblízka přestřelil. Ze vzduchu málem udeřili i domácí. Po rohovém kopu však úplně volný Podaný nedokázal zamířit mezi tři tyče.



Na druhé straně pak ze střední vzdálenosti pěkně vypálil Kalvach, gólman Valeš s vypětím všech sil vyškrábnul střelu nad branku. Další velká příležitost přišla až před koncem první půle, kdy po standardní situaci málem udeřil Köstl. Jeho zakončení však proletělo těsně vedle levé tyče.

Jediný gól neplatil



V úvodu druhého poločasu se do zajímavé šance zkoušel probojovat Krmenčík, Valeš mu ale sebral míč skokem pod nohy. Oba týmy měly po většinu času problém vymyslet v ofenzivě cokoli kloudného. Když už vyšla předfinální fáze, přišlo na řadu bídné zakončení.

A když se přece jen povedla Plzni akce dotáhnout do zdárného konce, utnul její radost praporek rozhodčího. Ze vzduchu se v dalším průběhu neprosadili ani Krmenčík s Brabcem. V samotném závěru si pak ještě navedl míč do středu pole Kopic, ale ani on svou střelu neumístil mezi tři tyče.

Viktoria nevyužila ve druhém poločasu svou optickou převahu a utkání tedy skončilo bezbrankovou remízou.

"Je to zasloužené. Bohemians byla v prvním poločase lepší, my zase ve druhém," zhodnotil plzeňský trenér Pavel Vrba.

Západočeši neuspěli v Ďolíčku již potřetí v řadě. "Věřili jsme, že se na ně dobře připravíme i tentokrát. Šli jsme do utkání s cílem zvítězit, hráči se vydali ze všech sil, přesto se to nepovedlo," uvedl kouč Martin Hašek.

Bohemians Praha 1905 - FC Viktoria Plzeň 0:0



Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Hock.

ŽK: Keita, Vaníček - Hejda. Diváci: 6031



Bohemians: Valeš - Bartek, Hůlka, Köstl, Pokorný, Podaný - Jindřišek - Hronek, Vacek (74. Vaníček), Vodháněl (82. Záviška) - Keita (77. Ugwu). Trenér: Hašek.

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica (35. Hejda), Brabec, Limberský - Hrošovský, Kalvach- Kayamba (66. Janošek), Mihálik, Kopic - Krmenčík (86. Chorý). Trenér: Vrba.