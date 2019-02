Ačkoliv byl v zápase hodně vidět a k vítězství Sparty přispěl, nechtěl slyšet o tom, že by jeho účast v utkání byla klíčovým faktorem. „Nebylo by fér to svádět na moji přítomnost. Tým si za dnešní výkon, ať už jsem byl na hřišti, nebo ne, zasloužil podporu od fanoušků,“ pochválil celé mužstvo. „Měl jsem možnost srovnat tým z podzimu a v přípravě a odvedl se tam velký kus práce. V prvních zápasech to nebylo až tak vidět, ale já jsem věřil a cítil, že ten tým na to má a potřebuje jen dostat sebevědomí, aby se to na hřišti začalo projevovat,“ popsal pokrok, kterým podle něj Sparta v poslední době prošla.



Samotný zápas se ale tak snadno nevyvíjel. „Scénáře mohly být příjemnější. Mohli jsme vést 2:0, nebo 3:0 a dohrávat v jedenácti, ale já jsem spokojen maximálně,“ pochvaloval si navzdory tomu, že Sparta dohrávala v oslabení a nakonec hájila těsnou výhru.

„Věděl jsem, že to bude těžké. Dlouho jsem v zápase nebyl, a i když jsem odtrénoval komplet přípravu, tak vstoupit do utkání je něco jiného,“ připustil starou fotbalovou pravdu Dočkal. „Věděl jsem, že je to důležitý zápas proti týmu, který je na tom bodově stejně a my jsme se potřebovali třemi body před ně dostat. To nejdůležitější bylo odnést si tři body a pak udělat zas nějaký krok v herním projevu. Myslím, že oba body jsou splněné,“ uvedl spokojený reprezentant.

Bylo to fyzicky na hraně



A jak viděl svůj vlastní výkon? „Vždycky to může být lepší. Jak budou zápasy přibývat, tak i já se na hřišti budu cítit líp, jak fyzicky, tak budu jistější v kontaktech s balónem,“ věří a přiznal, že to proti Baníku ještě nebylo úplně ono. „Dneska už ten zápas byl ke konci pro mě fyzicky na hraně, což bylo i tím vyloučením, ale i tak, jen tréninkem se zápas nedá nahradit,“ zopakoval.



Do historie zápasu se mohl zapsat ještě výrazněji. Už v desáté minutě totiž nastřelil tyč. „Bylo by to ještě příjemnější, kdyby to bylo s gólovou tečkou, mělo by to i vliv na průběh utkání, takže škoda, že to gólem neskončil,“ zalitoval Dočkal. „Jinak si myslím, že jsme zápas zvládli dobře. I když nastala těžká situace, byli jsme schopní na ni reagovat a myslím, že i v deseti jsme zaslouženě navýšili náskok a potom celkem dobře kontrolovali hru,“ všiml si třicetiletý fotbalista.



Ŕeč přišla i na kolegy ze sparťanské kabiny, zejména pak na sparťanské mladíky. „Všichni mají obrovský potenciál a myslím, že před sebou velkou budoucnost. V přípravě jsem je měl denně na očích, jsou to pracovití kluci, záleží jim na tom, aby se tu prosadili,“ vysekl jim poklonu.



Nebál se dokonce rozebrat některé hráče i konkrétně. „Jsem rád, že ten krok udělal Michal Sáček. Když jsem odcházel, viděl jsem, že má potenciál naskočit do základu a být pilířem sestavy, což teď potvrzuje. Velký krok dopředu udělal i Martin Frýdek a Adam Hložek je pro mě přírodní úkaz. Jaké má sebevědomí, dispozice, předpoklady, to je neobvyklé na české poměry. Já jsem rád, že Sparta se postupně vydává touhle cestou a je z čeho brát,“ řekl.

Chtěl jsem prožívat pravé fotbalové emoce



Dočkal se vrátil ještě o nějaký čas zpět, kdy se teprve rodil jeho návrat zpět na Letnou. „Od začátku jsem věděl, že to bude běh na delší trať a že budeme muset být všichni trpěliví. Chvilku to vypadalo líp, chvilku hůř, ale já celou dobu věřil, že to dopadne. Bylo to hodně práce a já všem děkuju,“ byl rád, že nakonec skončil zpátky v Praze.

Kde vidí Spartu v následujících letech? „Cíl a přání nás všech je, aby Sparta měla ty nejvyšší ambice, vyhrávala tituly a byla vidět v Evropě. Ale je potřeba jít k tomu postupnými kroky. Velice důležité může být to, jak dohrajeme tuhle sezónu. Je tady spousta perspektivních kluků a s každým vyhraným zápasem a dobrým výkonem bude stoupat sebevědomí,“ vkládá důvěru do sparťanského mládí.



Dočkal se vrátil i ke svému zahraničnímu angažmá. „Je těžké to zpětně hodnotit. Nemůžu říct, že bych toho litoval. Myslím si, že pro můj vývoj ty dva roky byly taky důležité. Sparta si taky prošla nějakým vývojem. Bůh ví, jak by to bylo, kdybych tehdy zůstal,“ netroufal si odhadnout.



Rozhodujícím faktorem v jeho návratu přitom nebyla rodina, i když svou roli sehrála. „Jsem otec dvou dětí, takže to samozřejmě nějakou roli hraje, ale nebylo to tak, že by nám třeba v Americe něco chybělo. Primárně to bylo tak, že jsem cítil, že chci jít zpátky do Sparty. Zjistil jsem, že chci hrát někde, kde mi na tom bude záležet, kde budu prožívat ty pravé fotbalové emoce. Tohle byl jeden zápas a odnáším si víc zážitků než za posledních pár měsíců,“ přiznal Dočkal.