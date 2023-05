/FOTOGALERIE/ Jen na pár kol "půjčili" fotbalisté Slavie vedoucí příčku FORTUNA:LIGY svým úhlavním rivalům ze Sparty. Po víkendovém kole opět platí, že na čele nejvyšší soutěže opět trůní parta z Edenu. Ta vyhrála vršovické derby s Bohemians 3:0, svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského využili remízového zaváhání Sparty na Slovácku (1:1).

Slavia se po výhře nad Bohemkou vrátila do čela tabulky nejvyšší soutěže. | Foto: CPA

Fanoušci Slavie i Bohemky mají ještě v živé paměti pohárové semifinále, v němž klokani sahali po senzaci a byli jen pár vteřin od výhry a postupu do finále… Čekalo se, že ligový souboj bude stejně vyrovnaný, ale tentokrát byl jeho průběh jasný. Slávisté vyhráli po třech krásných gólech 3:0, hosté v Edenu ani jednou nevystřelili na bránu.

Domácí se do svého soupeře pustili od úvodních minut a první gól visel ve vzduchu. Padl ve čtrnácté minutě, Jurečkovu střelu lehce tečoval kapitán Bohemians Jindřišek a Jedlička v brance neměl šanci - 1:0.

Po čtyřzápasové přestávce kvůli disciplinárnímu trestu se do sestavy sešívaných vrátil Olayinka a opět ukázal, že se hodlá s Edenem v létě rozloučit ve velkém stylu. Dostal výbornou přihrávku "do běhu" od Zafeirise, zasekl míč a přesnou střelou k tyči zvýšil na 2:0.

Uběhly jen čtyři minuty a nabité tribuny skákaly nadšením. Van Buren sklepl míč Douděrovi a ten jej levačkou nechytatelně napálil přímo k tyči - 3:0.

Jestli fanoušky první poločas naprosto nadchnul, tak ten druhý byl trochu zklamáním. Ale pochopitelným… Slávisté si v klidu hlídali luxusní náskok a hosté marně dobývali jejich obranu. Marně. Od většího debaklu svůj tým zachránil gólman Jedlička. Ten se vytáhl při střelách M. Juráska i Tecla a jen díky němu platil po závěrečném hvizdu stav, který platil už Douděrovy parády ze 36. minuty…

"Hráli jsme ve velkém pohybu a intenzitě, vyzdvihnout bych chtěl to, že jsme v první půli byli nebezpeční z obou stran. Někdy se nám stává, že jedna je dominantnější a teď se nám to sešlo výkony hráčů i nebezpečností z obou stran," těšilo trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského.

"Jsme rádi za kontrolované vítězství, za náš výkon. Kromě vstupu do druhé půle bych hledal těžko nějakou kaňku," dodal.

"Slavia vyhrála zaslouženě. Od nás to bylo málo. Do utkání lépe vstoupili domácí a do první branky měla drtivý tlak. Po gólu se nám povedlo tlak otupit, vysunout presink, pozměnit rozestavení. Mezi první a druhou brankou šlo asi o naší nejlepší pasáž v rámci celého zápasu. Nechali jsme se porazit vlastní zbraní, jíž jsou protiútoky. Slavia je navíc zakončila nádhernými střelami. Třetí gól utkání v podstatě vyřešil," poznamenal kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 3:0 (3:0)

Branky: 13. Jurečka, 31. Olayinka, 36. Douděra. Rozhodčí: Zelinka - Kubr, Caletka - Orel (video). ŽK: Vondra (Bohemians). Diváků: 18.974.

Slavia: Kolář - Masopust, Ogbu, Holeš - Douděra (71. Pech), Zafeiris (88. Traoré), Oscar, Schranz (63. Provod) - Jurečka (63. M. Jurásek), Olayinka - Van Buren (72. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl, Jindřišek, Jánoš (88. Nový), Kovařík (46. Dostál) - Prekop (46. Puškáč), Hála (66. Morávek) - Drchal (77. Mužík). Trenér: Veselý.