„Nejdůležitější dneska bylo vyhrát. Norimberk nám to ztížil při přechodu do útoku. Dali jsme dva góly v úvodu. Jsem za to rád. Tlačil jsem na hráče, aby vyslali soupeřům signál, že na Letné budou muset předvést opravdu skvělý výkon, aby si odsud něco odvezli," řekl dánský trenér Pražanů Brian Priske na pozapasové tiskové konferenci.