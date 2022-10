Hosty dostal do vedení bývalý hráč Bohemky Mosquera, který se tak domácím fanouškům pomstil za urážky z tribun. Krátce po změně stran srovnal Drchal, kterého kouč Veselý poslal do hry o přestávce a hned po šesti minutách se mu za důvěru odvděčil gólem. V nejvyšší soutěži se tento mladý útočník, který ve Vršovicích hostuje z Letné, trefil po více než roce.

"Do zápasu jsme nevstoupili tak, jak jsme chtěli. Bylo to od nás takové pasivní, moc opatrné. Inkasovali jsme branku, která ani nebyla šance. Mosquera to individuálně vyřešil a dobře trefil. Nehráli jsme úplně špatně, nebyl to průšvih, ale nebyli jsme se schopni dostat k vyložené šanci. Druhý poločas byl z naší strany diametrálně odlišný. Jednu chvíli jsme soupeře dostali pod tlak. Byli jsme určitě nebezpečnější, sahali jsme po třech bodech," okomentoval zápas trenér Pražanů Jaroslav Veselý.

"Jestli je bod ztráta nebo ne? Musím to brát s pokorou, hráli jsme proti účastníkovi Ligy mistrů a týmu, který v lize letos neprohrál. Ale když trefíte v 90. minutě břevno a máte další dvě šance, přijde mi to neskromně škoda. Bod beru, jsem hrdý na výkon, ale jsem zklamaný. Chtěl bych po takovém výkonu vyhrát. Musím pochválit všechny střídající hráče. Venca Drchal čekal na šanci, teď přišla a chytil ji za pačesy," pokračoval.

Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)

Branky: 52. Drchal - 24. Mosquera. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Kovařík, Beran - Havel, Jemelka. Diváci: 5712.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jánoš (82. Krch), Jindřišek, Prekop (72. Mužík) - Hronek (56. Kovařík), Květ (72. Beran) - Puškáč (46. Drchal). Trenér: Veselý.

Plzeň: Tvrdoň - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Pilař (59. Kopic), Vlkanova (76. Čermák), Mosquera (88. Jirka) - Chorý. Trenér: Bílek.