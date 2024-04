Velice cenné body z horké půdy Bohemians v Ďolíčku vybojovali fotbalisté Sparty ve 28. kole FORTUNA:LIGY. Pět minut před koncem první půle sice otevřel skóre domácí Hůlka, ale ještě před odchodem do šaten srovnal Vitík a po přestávce na 3:1 dvěma góly upravil Birmančevič. Sparta se tak minimálně do nedělní večerní dohrávky Slavie v Plzni dostala zpět do čela tabulky.

Sparta částečně napravila předchozí domácí remízu s Mladou Boleslaví a bodovala počtrnácté z minulých 15 kol. Letenští prohráli jediný z posledních 34 vzájemných ligových zápasů. Bohemians porazili ve všech třech utkáních této sezony, vedle nejvyšší soutěže i v osmifinále domácího poháru (v Ďolíčku 2:1). Vršovický celek prohrál druhé kolo po sobě, zvítězil v jediném z posledních 13 ligových duelů a zůstal jedenáctý.

Spartě chyběl kvůli čtyřem žlutým kartám hlavní trenér Dán Priske, jehož zastoupil asistent a krajan Friis. V základní sestavě hostů místo Haraslína nastoupil Tuci. Právě albánský křídelník už v páté minutě obloučkem vyslal dopředu Birmančeviče, ten však ve velké šanci slabě zakončil.

O chvíli později domácí brankář Soukup vytáhl na roh Krejčího hlavičku po Sadílkově centru. V 23. minutě se Krejčího tečovaná přihrávka dostala ve vápně ke Kuchtovi, který ale z otočky vystřelil vedle.

Ve 40. minutě se nečekaně ujali vedení domácí. Kovařík nacentroval z přímého kopu před branku a Hůlka se hlavou nemýlil. Kapitán Bohemians se zapsal mezi střelce ve třetím kole po sobě a celkově počtvrté v ročníku nejvyšší soutěže, čímž si vytvořil osobní maximum. "Klokani" i tak nadále mají s 26 brankami nejhorší útok ligy spolu s Karvinou a Pardubicemi, oba týmy odehrály o zápas méně.

Hosty inkasovaný gól nabudil a zvýšili aktivitu. Birmančevič ještě na Soukupa zblízka nevyzrál, z následného Kairinenova rohu ale Vitík ve druhé minutě nastavení první půle srovnal. Rovněž pro sparťanského stopera šlo o čtvrtý gól v ligové sezoně. Sparta ještě v úvodním dějství mohla dokonat obrat, jenže Birmančevič neprostřelil Soukupa a Krejčí z hranice malého vápna hlavičkoval nad.

Letenští otočili skóre ve 48. minutě po rychlém brejku. Kuchta připravil míč Birmančevičovi a ten pohotovou ranou z hranice šestnáctky k tyči zařídil svému celku vedení. Srbský křídelník dal gól ve čtvrtém kole za sebou a jedenáctou brankou v ročníku nejvyšší soutěže se odpoutal od Haraslína v čele tabulky nejlepších týmových střelců.

V 74. minutě se stejný hráč prosadil podvanácté v ligové sezoně a stanovil konečný výsledek. Haraslín z úhlu nepřekonal Soukupa, dorážku Vitíka na brankové čáře odhlavičkoval Vondra, ale důrazný Birmančevič už dostal balon do sítě. V ligové sezoně prožil třetí dvougólový zápas. Letenští mají s 62 brankami spolu s Plzní nejlepší útok soutěže. Snížit mohl Hůlka, jenže hlavou těsně minul.

Sparta vyhrála šest z posledních sedmi venkovní ligových utkání, naopak Bohemians doma v nejvyšší soutěži nezvítězili popáté z minulých šesti duelů. Spartu v Ďolíčku od listopadu 2001 neporazili v lize v 16 zápasech za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Odehráli jsme velmi slušný první poločas. Měli jsme štěstí v některých fázích, ale postupně jsme se dostávali do zajímavých věcí. Utkání bylo otevřené na obě strany. Když jsme se dostali ke kýžené vedoucí brance, následovala nepochopitelná pětiminutovka. Nemám jiných slov, než že jsme si zápas během pěti minut podělali. Fáze hry od 42. do 48. minuty nás stála body a přijatelnější výsledek. Sparta byla v tu chvíli na kolenou, my jsme jí ale sami vlastní hloupostí a chybami umožnili vrátit se do zápasu. Byl to nepochopitelně dohraný první poločas. Inkasovali jsme hloupý gól ze standardní situace, to byla hrubá chyba. Začátek druhého poločasu to samé. Dostaneme branku na 1:2 z rychlého protiútoku, jemuž předcházela naše dobrá akce. V tu chvíli se zápas vyřešil. Sparta nám ve druhém poločase ukázala kvalitu, ať už individuální, co se týká řešení finální fáze, nebo týmovou."

Lars Friis (asistent trenéra Sparty): "Bylo to velká bitva a boj o druhé míče. Věděli jsme, že pokud dáme první gól, šlo by to snadněji. Vytvořili jsme si velké šance, v první půli jsme měli dát alespoň tři branky. Kdyby se nám to podařilo, možná bych teď mluvil jinak. Bohemians byli nebezpeční hlavně ze standardních situací. Jsou v nich velmi odvážní a má s nimi problém každý tým v lize."

Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 1:3 (1:1)

Branky: 40. Hůlka - 48. a 74. Birmančevič, 45.+2 Vitík. Rozhodčí: Berka - Kubr, Vlček - Petřík (video). ŽK: A. Kadlec, Hůlka, Shejbal - Panák, Ryneš, Zelený, Olatunji. Diváci: 6195.

Bohemians: Soukup - Křapka (62. Köstl), Vondra, Hybš - A. Kadlec, Beran, Hůlka, Kovařík (76. Hrubý) - Prekop (76. Huf), Hála (62. Shejbal) - Ristovski (36. Puškáč). Trenér: Veselý.

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák, Krejčí - Wiesner, Kairinen, Sadílek (87. Solbakken), Ryneš (87. Zelený) - Tuci (66. Haraslín), Birmančevič - Kuchta (66. Olatunji). Trenér: Friis.