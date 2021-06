„Casper je již vyhraný, zkušenější typ obránce s vyváženou ofenzivní a defenzivní činností. Obsáhne celou délku hřiště, je aktivní, zapojuje se do kombinace a dostává se i do koncovky,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

„Má velmi dobrou kopací techniku, hraje se zarputilostí a je vidět, že chce každý zápas vyhrát. Chceme být více produktivní ze stran. Zároveň chceme, aby nám tuto produktivitu nepřinášeli pouze ofenzivní hráči,“ uvedl čtyřicetiletý někdejší záložník Sparty, Dortmundu a Arsenalu.

Höjer v minulosti nastupoval i za Brönshöj, Lyngby nebo mládežnické výběry dánské reprezentace. „Samozřejmě je to velký krok pro mě, mou rodinu i okolí. Je to pro mě opravdu velký moment. Jsem moc šťastný a nadšený, že tu mohu být. Sparta je velký klub, který obvykle hraje evropské poháry a bojuje o titul. Chci vyhrát ligu a bylo by mi opravdu velkým potěšením toho dosáhnout ve Spartě,“ prohlásil rodák z Kodaně.

V dánském klubu za tři a půl roku Casper Höjer odehrál 111 ligových zápasů a z pozice levého beka vstřelil 12 gólů a na dalších 29 přihrál. V ročníku 2019/20 Aarhusu ke třetímu místu, což byl nejlepší výsledek od roku 1998. V uplynulé sezoně byl nejproduktivnější bek a třetí nejlepší nahrávač.

S novým týmem Höjera čeká 2. předkolo Ligy mistrů. V něm se sparťané utkají buď s dánským Midtjyllandem, Rapidem Vídeň nebo Galatasarayem Istanbul. „Abych byl upřímný, neřeším, jestli potkáme Midtjylland. Uvidíme, koho dostaneme, ale pojďme postoupit do dalšího kola,“ konstatoval Höjer. „Chci vyhrát ligu a bylo by mi opravdu velkým potěšením toho dosáhnout ve Spartě,“ dodala dánská posila v rozhovoru pro klubovou televizi.

Höjer doplní v kabině Nora Andrease Vindheima a Švéda Davida Moberga Karlssona, kteří novému severskému parťákovi mohou pomoci s aklimatizací. Jako první posilu představila Sparta v úterý českého reprezentačního záložníka Jakuba Peška. Oba fotbalisté by mohl zaplnit levý kraj základní sestavy týmu trenéra Pavla Vrby.