V sešívaném dresu si už čtyřikrát sáhl na mistrovský pohár a za věrné služby dostal tu nejlepší odměnu – prodloužila se mu smlouvao další dva roky.

„Jsem hrdý, že můžu zůstat ve Slavii, a těším se na další roky,“ neskrýval nadšení útočník, který od roku 2016 nastoupil v české nejvyšší soutěži k 73 zápasům a v nich vstřelil 11 gólů. Kromě osmi, které odehrál na hostování v Českých Budějovicích, všechny v týmu Slavie.

„Vyhrávat každý rok člověka neunaví. Vždycky je pro nás velká motivace Liga mistrů a Evropská liga. Chceme ukázat, co umíme v každém zápase, jako jsme ukazovali v posledních letech. Být fotbalistou je hlavně o vyhrávání, to je motivace,“ přiznává.

A také vyhlíží start letní přípravy. "Byla delší pauza než normálně, měli jsme tři a půl týdne volno. Na tréninkový kemp se těším, bude to spousta běhání, ale všichni na to jsou připravení. Minulé roky to bylo těžké, ale dává nám to víc síly na celou sezonu."

Mick van Buren

Narozen: 24. srpna 1992

Celkem v lize: 73 zápasů - 11 gólů - 5 asistencí

2016/2017 Slavia 10 - 0 - 0

2017/2018 Slavia 16 - 5 - 1

2018/2019 Slavia 13 - 3 - 0

2019/2020 Slavia 14 - 1 - 1

2020/2021 hostování České Budějovice 8 - 1 - 2

2020/2021 Slavia 12 - 1 - 1