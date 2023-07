V rudém sparťanském dresu zvedl pětkrát nad hlavu mistrovský pohár a patří mezi velké klubové legendy. I proto měl velikou radost, že sparťané po minulé sezoně opět slavili. "Obhajoba a o něco lepší fotbal," přeje jim Martin Frýdek, stříbrný medailista z evropského šampionátu v roce 1996.

Martin Frýdek, legenda Sparty. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Co očekáváte od Sparty v příští sezoně?

Čekám, že Sparta bude bojovat o obhajobu titulu. A doufám, že bude hrát i trochu hezčí fotbal než minulou sezonu.

Takže u otázky na to, kolikátá Sparta skončí, nečekám jinou odpověď než…

První. (směje se)

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Pro diváky je to atraktivní. Když je liga vyrovnaná, je to perfektní, takže já bych to zachoval. Když budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak se mi spíš zdá nelogické, že musí nejlepší kluby hrát kvalifikaci o Evropu. Vím, že jakmile vyhrajete ligu nebo pohár, všechno z vás spadne, ale najednou se znovu musíte soustředit na kvalifikaci. Ale tak to teď je.

