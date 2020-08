Atraktivní šlágr měl dramatickou předehru. Páteční testování nového typu koronaviru na Dynamu totiž odhalilo jednoho nakaženého hráče a tým tudíž po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí přerušil přípravu na nedělní zápas. „Na sobotu nařízený druhý test naštěstí neodhalil žádné další nakažené, takže do zápasu proti Slavii můžeme nastoupit,“ . tlumočil PR manažer Dynama Aleš Strouha.

Dynamo šlo do nedělního šlágru se třemi posilami ze Slovenska: do středu obrany se vedle Havla postavil Martin Králík, na levý kraji obrany Lukáš Skovajsa a do zálohy Lukáš Jánošík. „Přijel nejtěžší soupeř, jakého jsme na úvod mohli dostat, chceme se ale porvat o co nejlepší výsledek,“ ujistil před zápasem trenér David Horejš.

Úřadující mistr ligy dorazil na jih Čech v nejsilnější sestavě i s uzdraveným Hovorkou ve středu obrany.

Především však hosté přijeli s jasným cílem vstoupit do nové sezony ziskem všech tří bodů – a potvrdili to hned v úvodní minutě, kdy si na kolmou přihrávku za obranu Dynama zaběhl Tecl a střelou k tyči otevřel skóre – 0:1!

To byl samozřejmě pro Jihočechy šok, jenže kalich hořkosti ještě dopit zdaleka neměli: v 5. min. kopal Stanciu první roh zápasu, Tecl míč přizvedl a zcela volný Bořil u zadní tyče už měl velice jednoduchou roli – 0:2…

Ke cti fotbalistům Dynama slouží, že postupem času se dokázali otřepat a ve 12. minutě si vypracovali i první slibnou příležitost, když po Mršičově centru Šulc hrudí sklepl míč Jánošíkovi a s jeho střelou měl Kolář v brance Slavie dost starostí. Ve 21. minutě kopali domácí za ruku přímý kop kousek za vápnem, Čolič však Kolářovu branku překopl. To Slavia své šance proměňovala až s nevídanou jistotou: ve 26. minutě znovu Tecl po dlouhém pasu utekl po levé straně, jeho ránu ještě smolně tečoval Čavoš a Drobný v bráně byl bezmocný – 0:3.

Krátce před půlí šikovný Šulc vybídl Jánošíka, jeho rána z vápna se ale mezi tři tyče nevešla a Slavia tak šla do kabin o přestávce s pohodlným třígólovým polštářem.

Po změně stran trenéři Dynama poslali do hry dva čerstvé hráče, Slavia už si ale otěže hry vyrvat ze svých rukou nedala a hru v pohodě kontrolovala. Hattrick mohl završit Tecl, gólman Drobný ale v 55. minutě jeho pokus zneškodnil. Tři minuty nato Drobný vyrazil i další Teclovu tutovku, ale do odkryté brány dobíhající Masopust zvýšil na 0:4. A krátce nato Tecl hlavou hattrick završil a domácí museli překousnout pátý gól ve své síti…

Dobrou šanci korigovat měl po Basseyho patičce Valenta, na Koláře ale nevyzrál. Naopak v 86. minutě debakl Dynama završil nechytatelnou dělovkou Holeš na 0:6…

Dynamo - Slavia 0:6 (0:3) - Branky: 1., 26. a 64. Tecl. 5. Bořil, 58. Masopust, 86.Huleš. ŽK: Šulc – Tecl, Masopust. Diváci: 1450. Rozhodčí: Zelinka – Paták, Hájek. Dynamo ČB: Drobný – Čolič, Havel, Králík, Skovajsa (30. Kladrubský) – Čavoš (79. Valenta), Javorek – Jánošík (46. Brandner), Šulc, Mršič (46. Mészáros) – Matějka (70. Bassey). Slavia Praha: Kolář – Coufal, Hovorka, Zima (76. Kúdela), Bořil – Traore – Masopust (76. Musa), Ševčík (82. Lingr), Stanciu (76. Holeš), Provod (76. Olayinka) – Tecl.