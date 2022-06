Nový talent v Edenu. Z Příbrami přišel osmnáctiletý obránce Halinský

Elitní české fotbalové týmy se neposilují pouze o zkušené a ostřílené hráče, ale také o perspektivní mladíky. Jedním z nich je osmnáctiletý obránce Denis Halinský, který přichází z Příbrami do Slavie. Jelikož by to měl s možností prosadit se do nabité základní sestavy trenéra Jindřicha Trpišovského složité, bude kvůli větší herní vytíženosti na podzim hostovat v týmu druholigové Vlašimi.