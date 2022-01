Nová posila. Na Letnou přichází mladý slovenský reprezentant

Dvacetiletý útočník Adam Goljan je novou posilou fotbalové Sparty. Slovenský reprezentant do 21 let je brán jako příslib do budoucna. "Přichází k nám s perspektivou pro budoucnost, proto se teď připojí k talentovaným hráčům v B týmu. Je to křídlo, které je komfortní s hrou na obou stranách, splňuje atributy, které ve Spartě u křídelních hráčů rádi vidíme," přiznal sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Dvacetiletý útočník Adam Goljan je novou posilou Sparty. | Foto: AC Sparta Praha

Adam vzešel z žilinské líhně talentů, jeho otec byl prvním trenérem současného sparťana Dávida Hancka. Ve slovenské nejvyšší soutěži debutoval loni v únoru, v aktuální sezoně v dresu Žiliny odehrál dvanáct zápasů, sedmkrát nastoupil v kvalifikaci Konferenční ligy. Ve slovenském národním týmu do 21 let odehrál jedenáct zápasů. Adam Goljan.Zdroj: AC Sparta Praha"Jsem moc rád, že jsem mohl do Sparty přijít. Je to velkoklub, nejen v Česku ale i v Evropě. Věřím, že se mi tu bude dařit a ukážu, co ve mně je," těší se na nové angažmá. "Sparta se mi líbí, nejen fotbalově ale i prostředím klubu a tím, jak působí navenek. To mě lákalo. Doufám, že se mi bude dařit," pokračuje. Všechno je super, je vidět, že je Sparta největší, neskrývá nadšení Čvančara Přesun do Prahy bere jako velikou výzvu, i když začne v B týmu. "Chtěl bych si tu přivyknout, aby mě kluci přijali mezi sebe. Chci podávat dobré výkony a stoupat v klubu. Věřím, že se dokážu usadit i v sestavě prvního týmu. Chci tu růst, posouvat se, pomáhat klubu. V první řadě se do toho áčka chci dostat a pak pomáhat klubu k úspěchům," přeje si. Výhodu bude mít v kamarádství s oporou áčka Hanckem. "Už jsme spolu mluvili. Určitě mi to tu ukáže a pomůže mi s adaptací," dodává Adam Goljan. Sparta půjčila Chrudimi brankáře. Pak je překonala pětkrát