"Antonín patří do velmi talentované mladé české brankářské školy. Věřím, že s využitím personálního zázemí Slavie se Tonda ještě posune a naplno uplatní svůj potenciál. Připojuje se rovnou k A týmu, se kterým bude pravidelně trénovat, a chytat by měl minimálně na podzim za B tým," vysvětluje sportovní ředitel klubu Jiří Bílek.

Podpis nebyl okamžitou spontánní reakcí, ale mladý brankář o ní dlouho přemýšlel.

"Nabídka byla na stole už delší dobu, dlouho jsme ji zvažovali. Po rozhodování s tátou a mými blízkými jsme se domluvili, že tohle bude ta nejlepší varianta. Myslím si, že budu mít šanci trénovat s nejlepšími hráči u nás. Slavia je top evropský klub, který si vybírá ty nejlepší. Jestliže budu mít šanci se od nich učit, tak to pro mě bude skvělé, moc se na to těším," přiznává Kinský, který v minulé sezoně sbíral cenné zkušenosti mezi dospělými v týmu pražské Dukly.

Když Antonín potřebuje radu, nemusí pro ni chodit nikam daleko. Jeho otec, rovněž Antonín, dnes šestačtyřicetiletý, je bývalý gólman reprezentace, mistr ligy s Libercem z roku 2002, bronzovým medailistou z Eura 2004 a také členem klubu Ligových brankářů.

"Na mém rozhodování měl asi tu nejdůležitější roli. Už odmala spolu řešíme všechny věci ohledně fotbalu. Hrozně mu věřím, jsem rád, že mi v tom může pomáhat. Myslím si, že má obrovské zkušenosti a chtěl bych mu za to i poděkovat," vzkazuje domů.

Před sebou teď má novou a velikou výzvu, šanci by rád chytil pevně za pačesy. Byť si uvědomuje, že je teprve na začátku dlouhé cesty.

"Moje cíle jsou stejné jako cíle každého hráče, který do Slavie přestupuje, že bych chtěl jednou za Slavii hrát, být s ní úspěšný a dělat radost fanouškům. Uvědomuji si, kolik mi je let a k tomu vede hodně dlouhá cesta přes různá hostování, ale určitě je to jeden cíl do budoucna a velká motivace," říká.