/FOTOGALERIE/ Po dlouhých 36 letech se fotbalisté Bohemians vrátili do pohárové Evropy. Po fantastické sezoně, kterou završili čtvrtým místem za tuzemskými hegemony Spartou, Slavií a Plzní, si vybojovali účast ve druhém předkole Evropské konferenční ligy. Los k nim nebyl milosrdný, za soupeře dostali v současnosti norský elitní tým Bodö/Glimt. Stovky příznivců zelenobílých barev si tuto příležitost nenechali ujít, přesto, že šlo o více než 2500 kilometrů dlouhý letecký výlet. Podporu na tribunách mohli mít klokani z Vršovic i větší, ale jak jsme se bavili v „bohemácké“ hospůdce během sledování přímého přenosu z Norska (klokani padli 0:3), spoustu z nich odradila zaprvé vysoká cena za norský výlet a zadruhé i trochu zmatky při plánování cesty s fanoušky. Ale zhruba sedm stovek zelenobílých nadšenců si tuto příležitost nenechalo ujít.

Fanoušci Bohemians na stadionu v norském Bodö. | Foto: Martin Adamec

„Bylo to fantastické. Lidé v Bodö jsou úžasní, někteří nám i přáli výhru,“ směje se v rozhovoru fanoušek Bohemians a fotograf Martin Adamec. V rozhovoru s ním je použit přítomný čas. Proč? Protože se mu v Norsku tak zalíbilo, že si pobyt protahuje až do konce tohoto týdne.

Martine, jak na vás zapůsobilo Bodö a Norsko?

Bodo jako město malé, ale kolem krásná příroda. Co musím určitě zmínit… nechápu, proč Bohemka musí hrát na Spartě, když stadion v Bodö je na stejné úrovni jako Ďolíček. Nějak mi to hlava nebere… Co je velké zklamání, že vlastně na fotbale si nedáš vůbec pivo, ale jen vodu a kafe, a to fakt v létě nechceš. Přijde mi, že i přijela spousta fanoušků Bohemky, co prostě na výjezdy nejezdí a potom celou dobu v kotli drží telefon a vlastně ani nekouká na fotbal. Takové bych nakopal do zadku.

Byli jste v kontaktu i s místními lidmi?

Lidé v Bodö, i celém Norsku, jsou úžasní, to se nedá popsat. Vstřícní a moc fajn. Přející, dokonce někteří starší lidé tady v Bodo říkali: "Musíte porazit ty naše namyšlené fanoušky".

Hořký návrat klokanů do Evropy. V Bodø dostali tři góly

Jak fanoušky Bohemky přijali na ten den dva?

Místní fans úplně v pohodě. Chtějí se fotit a jsou strašně překvapení, kolik nás tu je a chválí, že jsme lepší než fans AS Řím. Bylo pěkné, že jsme si i kotel po době uklidili. Celkově to bylo hodně o přátelství, výměna nálepek, šály a podobně. Spousta fans jela nonstop "na pankáče", protože tady se prostě nedá spát, pořad je světlo. Někteří fanoušci Bohemky byli v moři, i já šel, ale bylo strašně ledové. V tu chvíli ale fajn.

Co se vám v Bodo nejvíce líbilo?

Lidi a to chování tady. To mi bude chybět. Budu do neděle v Oslu, těším se. Chtěl jsem vždy vidět Švédsko a Finsko, ale musím uznat, že Norsko je nádherná země a díky tomu, že fotím, tak určitě sem ještě pojedu fotit, alespoň polární záři.

Hurá do Evropy. Bohemians oprašují slavnou historii klubu

Co řeknete k samotnému zápasu?

No, upřímně… Dalo se to čekat, trochu mě mrzí, že Bohemka byla do prvního gólu byla připos…, ale potom začala hrát. Ten umělý trávník je hodně znát, oni to na tom umí, my vůbec. Jsem moc zvědav, jaké to bude v Praze. Dost fanouška Bohemky zamrzí číst, že Bohemka nemá v Evropě nic dělat, že to je ostuda a podobně. Člověk to nesmí číst, český národ je strašně nepřející, falešný a každý někomu něco závidí. V Norsku je to ráj na zemi.

Jak vidíte šance do odvety?

Šance a naděje je tam pořad. Vidím to pořád 50 na 50. Zní to divně, ale můžeme jen překvapit. Je to 3:0 a jede se dál.

Před startem ligy: Bohemians vyhlíží Evropu. Napodobí snovou sezonu?